La sorprendente confesión de una integrante de Olga: "Me hizo muy mal"

La youtuber hizo un vivo junto a sus seguidores y compartió una interesante reflexión sobre su lugar de trabajo. “Siento que perdí mi personalidad”, se sinceró. ¿Abandona el stream?

Desde la irrupción de Olga en el mundo del stream, varios influencers y youtuber lograron tener un gran alcance y Luli González supo ganarse su lugar en la pantalla. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió con una fuerte confesión sobre cómo se siente en su lugar de trabajo. ¿Abandona el stream?

La youtuber se sentó delante de la cámara y, desde su canal oficial, compartió una interesante reflexión donde confesó cómo afecta en su personalidad estar en el ciclo Tapados de laburo, donde comparte mesa junto a Paula Chávez, Nacho Elizalde, Cami Fortunato y Valen Rizuti.

“ Siento en lo personal que Olga me hizo muy bien , yo no lo hable con absolutamente nadie, me hizo muy bien y me hizo muy mal”, lanzó con total sinceridad en su stream, y agregó: “Realmente en Olga siento que perdí parte de mi personalidad, ¿No lo sienten?”.

Bajo ese mismo concepto, Luli explicó que siente que “hay días que estoy re divertida en Olga y me la re sube, pero al mismo tiempo no sé si es el público que quiero que me vea divertida”. Con esta dualidad que vive en el día a día en el programa, también consideró que “es otra onda Olga, no es la onda que me copa en internet”.

Por otro lado, señaló que su humor o comentarios no son comprendidos, por lo que “me cuesta mucho seguir creyendo en mí”: “Cuando alguien me dice algo, agarro mucho lo que me dicen, pero siento que no lo hacen con tanta buena onda”.

En esa línea, tuvo una de sus seguidores le sugirió la posibilidad de que tenga un programa propio, a lo que la influencer hizo un comentario donde dejó la duda si desea continuar o no en dicho canal donde Migue Granados es a principal figura: “Si, pero ni siquiera en Olga”.

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El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga?

En medio de la guerra de canales de stream, se despertó un rumor de que Migue Granados podría protagonizar el pase del año, según la información que tiró al aire el periodista Miguel Ambrosino.

Mientras en redes sociales se alimentan los rumores sobre una mala relación con los directivos, el conductor de Soñé que volaba respondió irónico a través de su cuenta de X: “Me voy a Blender hoy mismo, tremendo catering tenía Rebord anoche”.

Según reveló el periodista en Intrusos (América TV), Blender ya se puso en contacto con Granados y está en tratativas para lograr un pase histórico en el streaming. “El futuro de Migue Granados: no estarían muy bien las cosas en Olga y básicamente se está hablando que podría llegar a ser el gran pase del año, saliendo de Olga y llegando a Blender”, reveló Ambrosino.

El supuesto motivo del malestar con el conductor insignia de Olga habría sido un comentario desafortunado, sumado a que el rating no está resultando como esperaban: “No habría caído muy bien un chiste que hizo Migue con respecto a Infobae, y los números en Olga también están bastante complicados”.