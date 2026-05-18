Babasónicos encabezará la segunda fecha del ciclo Noches Capitales 2026 en el Hipódromo de La Plata La banda liderada por Adrián Dárgelos presentará su último disco, titulado Cuerpos Vol. 1, el próximo 14 de noviembre. Las entradas salen a la venta este lunes. Agregar C5N en









Babasónicos combinará sus clásicos de siempre con temas de su reciente disco.

Babasónicos confirmó su participación en la segunda fecha del ciclo musical Noches Capitales 2026, que ocurrirá el próximo 14 de noviembre en el Hipódromo de La Plata. El anuncio consolida la nueva temporada del evento platense bajo el cielo abierto. El expendio general de entradas para este espectáculo comenzará este lunes 18 de mayo a las 17 a través de la plataforma Livepass.

El grupo liderado por Adrián Dárgelos subirá al escenario para ofrecer un espectáculo único con una puesta en escena novedosa. En esta oportunidad, el repertorio combinará sus clásicos de siempre con las canciones de su más reciente material de estudio, titulado Cuerpos, Vol.1.

Este último trabajo discográfico recibió elogios de la prensa especializada, que lo consideró uno de los álbumes del año. Como novedad reciente, la banda lanzó una versión remezclada del tema Tiempo Off a cargo del DJ holandés Colyn, quien aportó un estilo electrónico y bailable a la obra original.

Con más de tres décadas de trayectoria, Babasónicos mantiene su vigencia en la escena musical nacional como una de las agrupaciones más escuchadas. La revista Billboard ubica al conjunto en los primeros puestos de las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

El festival Noches Capitales transforma el Hipódromo platense en un polo cultural El ciclo de conciertos comenzó en 2024 y se consolidó como un verdadero ritual musical en la región. Tras una convocatoria exitosa en su edición de 2025, la organización busca superar la apuesta este año con una grilla de artistas consagrados que convoca a multitudes.

Noches Capitales Hipódromo La Plata El predio de avenida 44 y calle 115 cuenta con comodidades de primer nivel para albergar al público local y de los alrededores. Las instalaciones incluyen estacionamiento propio, una variada oferta gastronómica con sello regional, un sector VIP con vista preferencial y diversas intervenciones artísticas entre los espectáculos. El anuncio de Babasónicos se suma a la fecha inaugural del 19 de septiembre, que marcará el regreso de Diego Torres a la ciudad tras siete años de ausencia. Los usuarios del Banco Provincia podrán adquirir sus localidades en cuatro cuotas sin interés mediante los canales oficiales de venta.