Cuánto sale Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

Estos son los detalles de los valores del balón que se utilizará en la Copa del Mundo de México, Canada y Estados Unidos.

La pelota del Mundial 2026 , la Adidas Trionda fue presentada formalmente el 2 de octubre de 2025. De esta manera, será la decimoquinta Copa del Mundo consecutivo en la que la marca de las tres tiras, será el sello oficial del esférico que se utilizará en el torneo de fútbol más importante de todo el planeta. El jueves 11 de junio comenzará a rodar en el encuentro entre México y Sudáfrica.

Lionel Messi fue el encargado de presentarla oficialmente y consideró que "la combinación no podría ser mejor" . El capitán de la Selección argentina elogió la pelota tras probarla durante el evento de lanzamiento organizado por Adidas y la FIFA .

Bautizado como Trionda , la pelota de gala luce una estética única para la próxima cita internacional. Su aspecto visual entrelaza trazos en tonalidades rojas, verdes y azules, un claro guiño a las tres naciones organizadoras. La gran novedad de esta edición radica en su estructura de apenas cuatro gajos, rompiendo con los moldes de campeonatos previos que se enfocaban en un diseño sobrio y generalmente, en blanco y negro.

Uno de los emblemas representativos de cada cita mundialista es sin dudas la pelota del Mundial, como también lo puede ser la mascota, los logos o los álbumes de figuritas. Este año Adidas destacó durante su presentación la ingeniería de rendimiento del balón. La marca alemana comentó que al tener una Copa del Mundo con más partidos y muchas más selecciones, diseñó un ejemplar que sea duradero en relación a las exigencias de tantos encuentros.

Cuánto sale la pelota oficial del Mundial 2026

La pelota oficial Adidas Trionda del Mundial 2026 ya se encuentra disponible en diferentes versiones y precios en tiendas físicas y plataformas online de Adidas en la Argentina. También se encuentran en grandes cadenas y tiendas de deportes. El costo final depende de la gama elegida, ofreciendo alternativas que van desde modelos recreativos para prácticas cotidianas hasta el balón de elite que rodará en los estadios, con precios escalonados de acuerdo a la tecnología y confección de cada una de ellas.

Trionda - 2026