Preocupación: por qué internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva

El conductor y periodista de 82 años se encuentra bajo observación en la Clínica Mater Dei. Todos los detalles sobre su salud.

La salud del periodista Chiche Gelblung volvió a generar una enorme preocupación luego de que se confirmara su internación en terapia intensiva en la Clínica Mater Dei . El histórico conductor de 82 años permanece bajo observación médica tras sufrir una fuerte descompensación relacionada con complicaciones derivadas de una caída doméstica , una trombosis y la reciente colocación de dos stents .

Según trascendió, el cuadro comenzó a agravarse luego de un accidente que sufrió en abril debido a un espolón en uno de sus pies. Así fue como la caída le provocó importantes golpes y derivó en nuevos estudios médicos que terminaron con una intervención cardiovascular.

A raíz de esa situación, los especialistas decidieron colocarle dos stents y recomendarle reposo absoluto para evitar mayores complicaciones en su recuperación. En ese contexto, el propio Chiche había intentado llevar tranquilidad tras recibir el alta. “ Es cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno ”, expresó el conductor en declaraciones televisivas.

Sin embargo, fiel a su estilo, Chiche Gelblung decidió retomar rápidamente sus compromisos laborales tanto en radio como en televisión. Esa decisión habría complicado su estado de salud y provocado nuevos dolores, especialmente por un hematoma facial que continuó inflamándose con el paso de los días.

En efecto, la periodista Pía Shaw reveló en A la Barbarossa: “Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”. Además, remarcó una frase que rápidamente generó repercusión: “Chiche no para”.

En medio de la preocupación, periodistas y panelistas brindaron nuevos detalles sobre el delicado presente del conductor. Nancy Duré contó que logró comunicarse directamente con él mientras permanece internado en el sanatorio: “Le escribí y me respondió con un emoji. Está lúcido y está bien, pero sí es verdad que está internado”.

Por su parte, Pampito agregó información sobre el estado físico del periodista: “Continúa en terapia y les preocupa mucho que el golpe le dejó la cara muy moretoneada”. Incluso en Puro Show señalaron que “la noche del sábado fue difícil”, aunque destacaron el carácter del conductor con una frase que se volvió viral: “Chiche, como Mirtha, se cree Highlander”.

Por qué Chiche Gelblung fue internado

La internación de Chiche Gelblung ocurrió tras una serie de complicaciones médicas que comenzaron luego de una caída doméstica causada por un espolón en uno de sus pies. De hecho, el accidente le provocó golpes importantes y derivó en estudios más profundos que detectaron problemas circulatorios y cardiovasculares. A partir de ese momento, los médicos decidieron intervenir rápidamente para evitar riesgos mayores en su salud.

Durante esa primera internación, al periodista le colocaron dos stents debido a complicaciones cardíacas que requerían atención inmediata. Tras recibir el alta, Chiche aseguró públicamente que se encontraba bien y minimizó la situación. “Estoy perfecto”, sostuvo en aquel momento, aunque posteriormente debió volver a ser internado debido a nuevos dolores y complicaciones derivadas de la caída.

Con el correr de los días, la recuperación no evolucionó de la manera esperada. Según contaron en programas como A la Barbarossa y Puro Show, el conductor ignoró el reposo absoluto indicado por los especialistas y regresó rápidamente a sus actividades en radio y televisión. Pía Shaw volvió a insistir sobre esa situación al explicar: “El médico le pidió reposo absoluto, pero Chiche siguió trabajando como siempre”. Esa exigencia física habría agravado los síntomas y acelerado la necesidad de una nueva internación.