Continúan las protestas en Bolivia: nueva represión policial a campesinos en La Paz

Sectores obreros, campesinos e indígenas realizan bloqueos en todo el país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y en rechazo a un decreto que establece el aumento desregulado de los combustibles y la privatización de servicios públicos.

Organizaciones obreras, campesinas e indígenas de Bolivia iniciaron este fin de semana bloqueos por tiempo indeterminado en puntos estratégicos del país. La medida de fuerza busca la derogación del Decreto Supremo N.º 5503 y la renuncia del presidente Rodrigo Paz , a quien acusan de beneficiar de forma exclusiva a corporaciones extranjeras y grandes empresarios.

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El detonante del estallido social fue la normativa que firmó el Poder Ejecutivo a fines de 2025 bajo el argumento de combatir la crisis económica. La medida establece el aumento desregulado de los combustibles , la privatización de servicios públicos y un incremento salarial del 20% que los sindicatos consideran inviable.

La tensión aumentó tras la represión policial del sábado, que dejó un saldo de dos manifestantes fallecidos en los cortes de ruta. El vocero de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar , denunció el uso de la violencia por parte de las fuerzas estatales .

"Hoy denunciamos como pueblo boliviano, frente a la comunidad internacional y derechos humanos, mientras el vocero de la presidencia habla de intervenciones pacíficas. Las imágenes muestran lo contrario. La realidad es otra", afirmó el dirigente.

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Salazar agregó que para las autoridades "disparar contra el pueblo, eso es pacífico. Policías y fuerzas armadas reprimen a nuestro pueblo. Ellos estaban indefensos, no tenían armas y han sido brutalmente intervenidos. Esto ha sido una masacre".

La comunidad internacional interviene en el conflicto civil boliviano

En medio de la parálisis vial, la Casa Blanca manifestó su respaldo formal a la gestión del mandatario boliviano. Por su parte, el gobierno argentino ofreció de inmediato el envío de dos aviones Hércules con asistencia humanitaria para abastecer a las ciudades afectadas por el cerco.

Los bloqueos de rutas perjudican el normal abastecimiento en los centros urbanos de La Paz y El Alto. Ante este escenario de desabastecimiento, la cooperación de los países aliados apunta a romper el aislamiento que imponen los manifestantes.

El exmandatario Evo Morales cuestionó el accionar oficial y criticó el posicionamiento exterior respecto a la crisis interna. "Lo que ayer hizo la fuerza armada es totalmente inconstitucional. Pero además de eso, no está cumpliendo la ley, porque la fuerza armada tiene que defender los recursos naturales, y el pueblo está movilizando para que sus recursos naturales no se privaticen", concluyó el dirigente cocalero.