Tras la polémica gala de eliminación, Gran Hermano no saldrá al aire el lunes ni el martes: los motivos

La salida de Danilik dejó una casa envuelta de polémicas y tensión entre los participantes. Para esta semana, el canal no pasará el programa en vivo y recién regresará a la pantalla chica el miércoles.

Este lunes Gran Hermano no saldrá al aire por los Premios Martín Fierro y el martes, por el partido de Boca vs. Cruceiro

En medio de la polémica por la última gala de eliminación que, a diferencia de los últimos fines de semana, se emitió este domingo, Gran Hermano estará ausente de la pantalla de Telefe durante dos días seguidos. ¿Qué pasó?

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Según informó el propio Santiago Del Moro en el vivo, no saldrá durante este lunes 18 y martes 19, sino que recién regresarán el miércoles a la pantalla chica con su programación habitual, cargada de emociones, ya que será el día en que ingresen los participantes que están en el repechaje para volver a la casa.

De acuerdo a los cambios en la programación, tiene que ver con dos eventos que ya estaban pactados de antemano : los premios Martín Fierro y el partido de Boca por Copa Libertadores.

Este lunes desde las 19, el canal de las pelotas comenzará con la transmisión especial de la entrega de estatuillas , una distinción por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a los mejores contenidos de la televisión por cable y radio de mayor relevancia en Argentina.

Primero se realizará la tradicional alfombra roja, mientras que a partir de las 21 comenzará la ceremonia oficial bajo la conducción del propio Santiago Del Moro desde el Hotel Hilton. “Hoy viví y disfrutá esta noche de la ceremonia más importante de la televisión argentina” , publicaron en X.

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Mirá los #MartinFierro desde las 19hs en Telefe y #StreamsTelefe pic.twitter.com/Y5W9lagOe7 — telefe (@telefe) May 18, 2026

Por su parte, en el segundo día de la semana la ausencia del reality está vinculada a la transmisión del choque por la quinta fecha del Grupo D en el torneo más importante del continente del Xeneize frente a Cruzeiro, que se disputará desde las 21:30 en La Bombonera.

“Boca busca acercarse a la clasificación junto a su gente en La Bombonera. Mañana a las 21.15 por Telefe. Mirá Libertadores por Telefe con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky”, anticiparon desde las redes sociales del canal.

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Mañana a las 21.15 por Telefe | Boca Juniors Cruzeiro



Mirá #LibertadoresEnTelefe por Telefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/ABspYVvoqV — telefe (@telefe) May 18, 2026

Repechaje de Gran Hermano 2026: quiénes podrán ingresar

Los participantes que tendrá la oportunidad de reingresar a la casa de Gran Hermano son todos aquellos que fueron eliminados tanto por el Big como por los propios televidentes e incluso los que se fueron por decisión propia. También tendrá la oportunidad de volver a ingresar Danelik, quien fue eliminada este domingo.

De igual modo, de todos lo que se fueron ya dos hermanitas "se bajaron" de la intención de volver a convivir con el resto de los hermanos: Solange Abraham y Daniela De Lucía.