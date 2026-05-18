18 de mayo de 2026 Inicio
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Selección furor en el Mundial 2026: cuál es el deporte acuático que se puede hacer en Marruecos

Una disciplina poco conocida que está creciendo fuertemente en el país africano.

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Este es el deporte que crece y crece en Marruecos

Este es el deporte que crece y crece en Marruecos

  • Más de 3.500 kilómetros de costas disponibles con buen oleaje y clima agradable.

  • Atractivo para el público europeo, donde esta disciplina está mucho más arraigada, sobre todo de países relativamente cercanos como España, Portugal o Francia.

  • Crecimiento del interés a nivel local y de la infraestructura que rodea al deporte. Así también como de las competencias nacionales e internacionales que se disputan allí.

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Marruecos atraviesa hoy el mejor momento en su historia futbolística. Siendo el actual campeón de la Copa Africana de Naciones, habiendo salido 4to en el Mundial de Qatar y conformándose como un competidor serio para la incipiente cita mundialista. Aún así, uno de los deportes con más potencial de desarrollo en el país es el surf.

Su gran territorio costero ha llamado la atención de los surfers provenientes de Europa, que están acostumbrados a la sobrepoblación en los lugares de práctica que hay en sus países. De esta manera, Marruecos se posiciona como un destino a explorar por parte de ellos.

Surf en Marruecos

Por qué el surf es ideal para hacer en Marruecos y dónde practicarlo

La belleza de sus paisajes, sus olas y la diversidad costera que ofrece, hace de Marruecos un país con un enorme potencial para convertirse en un destino de referencia en el circuito mundial del surf de cara a los próximos años.

El mejor lugar para practicar este deporte es un pueblo pesquero llamado Taghazout, ubicado en el litoral atlántico del país. Allí se destaca Anchor Point una playa caracterizada por sus olas perfectas para hacer "tubos" (un maniobra especial de la disciplina) y por su calle principal, salpicada de cafeterías y tiendas de surf.

Otros puntos donde también se desarrolla con fuerza este deporte en el país son:

  • Sidi Bouzid es un point-break de nivel internacional. Sus olas están entre las 10 mejores del mundo, según algunos, gracias a su carácter regular, rápido y poderoso. Aquí se destaca la Playa de Bouznika entre Rabat y Casablanca, las ciudades más importantes de la nación.

  • Essaouira, donde se disputan numerosas competiciones internacionales. Esta ciudad además es un destino turístico consolidado que ofrece atracciones como La Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

  • Moulay Bousselham, un pueblo de pescadores ubicado al norte del país, más lejos que los anteriores pero con una atmósfera más tranquila y amateur.

Playa Marruecos
Taghazout, Marruecos

Taghazout, Marruecos

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