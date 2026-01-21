Turismo en la Costa Atlántica: la nueva parrilla boutique de pescado que tenés que conocer este verano Esta increíble propuesta gastronómica incluye un menú de pescados enteros, a las brasas y ahumados para degustar frente al mar. Pero hay que apurarse a disfrutarla: solo estará abierta durante el verano. Por + Seguir en







El menú de este restaurante cambia todos los días. Instagram @marearoja.mdq

Marea Roja es la nueva parrilla boutique de pescado que acaba de abrir sus puertas en la Costa Atlántica.

Funciona en el parador Samsara Beach, en el sur de Mar del Plata.

Su menú incluye pescados enteros, a las brasas y ahumados, además de carnes rojas.

Solo estará abierto hasta el 28 de febrero. Mar del Plata es un destino clásico e imperdible de las vacaciones de verano y, en cada temporada, se reinventa con propuestas novedosas para sorprender a los turistas. Este año, el lugar que tenés que conocer sí o sí es una nueva parrilla boutique de pescado que abrió justo frente al mar.

Se trata de Marea Roja, un pequeño restaurante de 20 cubiertos y parrilla al aire libre que funciona en el parador Samsara Beach, en las playas del sur de la ciudad. La propuesta es íntima y efímera: estará abierta solo hasta el 28 de febrero y, si el público acompaña, la idea es replicarla más adelante en el centro.

El principal atractivo de Marea Roja es que se trata de una experiencia integral. El menú se arma en base a la pesca del día, las mesas dan a la playa y el sonido del mar acompaña la comida. Es la combinación perfecta entre relajación y gourmet para darle un toque diferente a las vacaciones.

Marea Roja, Mar del Plata Instagram @marearoja.mdq Dónde queda Marea Roja Marea Roja queda en el parador Samsara Beach, a la altura de la Ruta Provincial 11 4866, al sur de Mar del Plata. Abre todos los días para el almuerzo, de 12 a 16 horas, y algunas noches con reserva previa. Se pueden hacer consultas y reservaciones a través de su perfil de Instagram.

Qué puedo pedir en Marea Roja La estrella del menú de Marea Roja son los pescados a las brasas, pero también hay platos de carne roja. Hay pescados enteros asados y ahumados, guarniciones pensadas especialmente para acompañarlos y una pequeña selección de vinos y espumantes. El menú cambia todos los días, dependiendo de la pesca del día que consiga el chef.

Marea Roja, Mar del Plata Instagram @marearoja.mdq Cómo llegar a Marea Roja Para llegar a Marea Roja desde el centro de Mar del Plata, hay que tomar la Ruta Provincial 11 en dirección al sur de la ciudad. El restaurante funciona en el parador Samsara Beach, RP11 4866.