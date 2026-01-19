19 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica: este es el destino hermoso que tiene un mini golf para toda la familia

Es el destino perfecto para una escapada relax o una salida nocturna más tranquila para quienes están en la Costa.

El Golfito es un entretenimiento chicos y grandes. 

  • Costa del Este es un destino exclusivo y sereno destacado por sus bosques de pinos.
  • Se ubica en el Partido de la Costa, a unos 345 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
  • El Golfito es un clásico familiar de 18 hoyos que abre de 18:30 a medianoche.
  • Sus playas anchas con médanos bajos son ideales para caminatas y deportes de arena.

La Costa Atlántica sigue siendo un punto de encuentro durante el verano para miles de argentinos. más allá de los balnearios tradicionales, existe un refugio que combina exclusividad, naturaleza y una propuesta imperdible para grandes y chicos. Se trata de Costa del Este, el destino que conquista a todos con su tranquilidad y su emblemático "Golfito".

Costa del Este tiene fama de ser una de las localidades más exclusivas y serenas de la zona. Gracias al encanto de sus pequeños bosques de pinos y sus playas tranquilas, este lugar ofrece un escenario perfecto para pasar unas vacaciones en familia o para una escapada en busca de relax.

Dónde queda Costa del Este

Costa del Este

Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, formando parte del Partido de la Costa. Está ubicada entre las localidades de Mar del Tuyú (al norte) y Aguas Verdes (al sur).

Desde CABA son aproximadamente 345 kilómetros de distancia. Es una de las últimas localidades del "primer tramo" de la costa bonaerense antes de llegar a Pinamar o Villa Gesell.

Qué puedo hacer en Costa del Este

Las playas de Costa del Este son anchas y con médanos bajos, ideales para largas caminatas o para practicar deportes como el tejo y el vóley. Es el escenario perfecto para unas vacaciones más tranquilas en familia disfrutando de la costa argentina.

El Golfito es una de sus atracciones más interesantes. Se encuentra en la intersección de la Avenida 2 y la calle Las Camelias, prácticamente en la entrada del centro comercial y muy cerca del acceso principal a la playa. Es el punto de encuentro por excelencia al caer la tarde.

El Golfito Costa del Este

Abre a partir de las 18.30 horas hasta la medianoche, siendo el plan perfecto para hacer después de la playa, la merienda o para cerrar una salida nocturna. Tiene un circuito de 18 hoyos y es una actividad pensada para todas las edades; desde chicos muy pequeños que juegan por primera vez hasta un momento de diversión para adultos.

Cómo llegar a Costa del Este

Para llegar desde la Ciudad en auto, se recomienda tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y luego la Ruta Provincial 2 (Autovía 2) en dirección a Mar del Plata. A la altura de la localidad de Dolores, tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 63, un tramo corto de unos 30 km que conecta con la costa.

En la esquina de Crotto, doblar a la derecha por la Ruta Provincial 11 hasta la rotonda de General Conesa. Allí, tomar la variante de la RP 11 que va hacia San Clemente del Tuyú y continuar hasta el acceso a Costa del Este (km 333 aprox.).

Para evitar el tráfico de la Ruta 2 en cambios de quincena, algunos optan por tomar la Ruta Provincial 36 desde el cruce de Alpargatas hasta el empalme con la Ruta 11 en las cercanías de Magdalena/Pipinas.

