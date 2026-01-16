Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 planes para hacer un día lluvioso en Mar del Plata

La ciudad mantiene una actividad constante y una vibrante vida nocturna durante el verano.

Planes para hacer en Mar del Plata fuera de las playas y balnearios.

Mar del Plata se consagra como el destino costero por excelencia en Argentina, pero, se sabe, el clima oceánico puede ser impredecible. Por suerte, esta ciudad ofrece mucho más que solo sus playas y balnearios para los días lluviosos.

Esta localidad emblema de la Costa Atlántica es también un refugio cultural y gastronómico. Además, posee una vasta historia, y hay varios edificios antiguos con una arquitectura característica de otra época que son prueba fehaciente.

Al igual que Buenos Aires, La Feliz nunca duerme , especialmente durante el verano . El movimiento de gente es constante y las propuestas turísticas y culturales abundan. Un día lluvioso puede ser la oportunidad perfecta para conocerla desde otra perspectiva.

Este edificio construido en 1904 es la postal indiscutida de Mar del Plata. Su imponente arquitectura de influencia gótica y sus muros de piedra parecen cobrar vida bajo el cielo gris; por lo que visitarlo un día de lluvia, tiene una mística especial.

Desde sus salones y ventanales, se obtiene una vista privilegiada del Mar Argentino , donde se puede observar la fuerza del oleaje rompiendo contra las rocas mientras se disfruta de un café o un chocolate caliente en su interior climatizado. El plan es dejarte sorprender por su exquisita gastronomía y recorrer los encantos de este edificio que tiene más de un siglo de historia.

Visitar el Paseo Aldrey Cultural y Comercial

Paseo Aldrey

Es la salida predilecta para hacer un día de lluvia. El Paseo Aldrey Cultural y Comercial se encuentra ubicado en el predio de 2 manzanas, que ocupaba la antigua Terminal de Ómnibus, entre las calles Alberti, Sarmiento, Garay y Las Heras de la ciudad de Mar del Plata.

Es un gran predio con 115 locales para recorrer. Es el lugar ideal para disfrutar de una tarde completa: desde recorrer sus locales de marcas internacionales y nacionales, hasta comer algo en su amplio patio de comidas o disfrutar de un estreno en alguna de sus seis salas de cine con la última generación en sonido Dolby Atmos.

Además, su propuesta cultural incluye muestras de arte y eventos en la plaza central techada. Por lo que es una gran opción con propuestas variadas para sacar ventaja del mal clima.

Recorrer el Centro Comercial del Puerto

Centro Comercial Mar del Plata

El puerto tiene un encanto especial cuando el cielo está cubierto. Aunque caminar por la banquina puede ser complicado si llueve fuerte, el Centro Comercial del Puerto ofrece una propuesta techada y gastronómica. Podés disfrutar de una cazuela de mariscos o una fritura completa en los restaurantes del complejo.

También, es el lugar ideal para comprar conservas de pescado, alfajores y artesanías locales; perfecto para solucionar los souvenirs o llevarte un recuerdo de tu visita.