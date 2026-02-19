La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo con estilo británico: perfecto para descansar

Surgió a fines del siglo XIX como un polo industrial británico y hoy ofrece una escapada de silencio y arquitectura única a orillas del Río de la Plata.

Un destino uruguayo se posiciona como una escapada ideal para descansar cerca de Buenos Aires.

Existen rincones en Uruguay que rompen con la estética tradicional rioplatense . Conchillas es uno de ellos y se convirtió en un lugar ideal para visitar en una escapada cerca de Buenos Aires. Este pueblo, situado a pocos kilómetros de la capital departamental , conserva intacta la fisonomía que le dio la empresa británica C.H. Walker & Co. cuando se instaló en 1887 .

La historia del emblemático hotel de la Costa Atlántica que desapareció sin dejar marcas

Lo que comenzó como una cantera para extraer piedra y arena destinadas al Puerto de Buenos Aires , derivó en un asentamiento de estilo europeo que hoy atrae a quienes huyen del turismo masivo , ideal para una escapada en familia .

Es una histórica localidad uruguaya con fuerte influencia británica , ubicada en el departamento de Colonia , al suroeste del país.

Se encuentra sobre la Ruta 21 , aproximadamente a 50 km de Colonia del Sacramento y a 40 km de Carmelo . Es famoso por su arquitectura de piedra y techos de zinc, vestigio de la empresa inglesa Walker que se asentó allí a fines del siglo XIX.

En pleno 2026 , la localidad se posiciona como una alternativa estratégica para los argentinos que buscan cruzar el charco sin caer en las multitudes de Colonia del Sacramento o Punta del Este . Conchillas no ofrece boliches ni centros comerciales; su propuesta se basa en el turismo de descanso y la contemplación del paisaje ribereño .

La cercanía con el río suma un atractivo natural que complementa el recorrido histórico. Los visitantes suelen aprovechar el puerto local para caminatas al atardecer o simplemente para disfrutar del silencio que solo un pueblo de raíces industriales y presente sereno puede ofrecer.

La ausencia de grandes flujos turísticos asegura una experiencia auténtica, donde la hospitalidad local y la gastronomía casera marcan el ritmo del viaje.

Cómo llegar a Conchillas

Para llegar a Conchillas (y su balneario Puerto Conchillas) en el departamento de Colonia, Uruguay, la ruta principal es a través de la Ruta 21. Esta localidad se encuentra estratégicamente ubicada entre Colonia del Sacramento y Carmelo.

La forma más rápida y común combina ferry y transporte terrestre:

Ferry a Colonia: tomar un ferry (Buquebus o Colonia Express) desde Puerto Madero hasta Colonia del Sacramento. El trayecto dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

De Colonia a Conchillas:

En auto: conducir por la Ruta 21 hacia el oeste durante unos 45-55 minutos (aprox. 50 km).

conducir por la Ruta 21 hacia el oeste durante unos 45-55 minutos (aprox. 50 km). En ómnibus : tomar un micro en la Terminal de Colonia con destino a Carmelo o Nueva Palmira y bajar en la Radial de Conchillas (Km 224 de la Ruta 21). El costo estimado es de entre $2 y $5 USD.

: tomar un micro en la Terminal de Colonia con destino a Carmelo o Nueva Palmira y bajar en la Radial de Conchillas (Km 224 de la Ruta 21). El costo estimado es de entre $2 y $5 USD. Tramo final: desde la radial hasta el pueblo histórico hay 7 km por camino asfaltado; el puerto y la playa están a unos kilómetros adicionales.