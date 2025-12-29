29 de diciembre de 2025 Inicio
Femicidio en Lomas del Mirador: el impactante momento en que el asesino increpa a la víctima en la calle

Janet Karina Arotinco Palomino iba caminando y recibió una puñalada en el cuello y otro en el pecho. Los investigadores descartan que se trate de un robo, ya que el agresor no se llevó las pertenencias de la víctima.

Janet Arotinco Palomino, tenía 44 años y era de nacionalidad peruana

Tras el brutal femicidio en Lomas del Mirador, ahora se dieron a conocer los detalles y un video del ataque del agresor a Janet Karina Arotinco Palomino. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del lugar e incluso por dos vecinas que fueron testigos del hecho y llamaron a la Policía.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre cerca de las 3 de la mañana.
El asesinato ocurrió el domingo 28 minutos antes de las 7 en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña. Según se puede ver en las cámaras de seguridad de la zona, la mujer, de 44 años, iba caminado junto a un perro ya dirigiéndose hacia su casa, mientras que segundos más tarde se observa cuando un hombre con una mochila en el hombro cruza haciendo el recorrido de la víctima.

Cuando llegan a la esquina de Roque Sáenz Peña, en la puerta del garaje de la vecina, Irma, que intentó socorrer a la víctima, el agresor produce el ataque. “Hasta el momento, el fiscal Carlos Arribas tiene en su poder las cámaras de seguridad que se ve cuando cruzan la calle y agarran por ingeniero Huergo, pero tiene más cámaras de seguridad que son analizadas en este momento que muestran de algún modo el ataque, no precisamente el momento en que le produce el corte en el cuello y que también lo hace en el pecho, sino la secuencia que viene después”, detalló la periodista de C5N, Mariela López Brown.

Todo el hecho ocurre delante del garaje de una de las vecinas que llama a la Policía, Irma, quien describió cómo fue el hecho: “Escuché una sola vez que dijo ‘ayuda’ y ‘ay’, fue cuando la apuñaló. Y nada más, no escuché que el hombre gritara o le dijera ‘dame todo’. Ella tenía todo en los bolsillos”.

Los investigadores del caso descartaron que se trate de un femicidio, ya que la víctima tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa. Minutos antes del ataque, una vecina escuchó gritos desde el interior de su vivienda y salió: al ver a la mujer herida, llamó de inmediato al 911.

Femicidio en Lomas del Mirador: una vecina fue testigo del brutal ataque

Irma fue quien escuchó el pedido de ayuda de Janet Arotico Palomino, pero otra vecina fue la principal testigo del crimen ya que estaba tendiendo la ropa en su terraza. “Después que ve que ella se cae baja inmediatamente para tratar de socorrerla y ve que él vuelve sobre sus pasos, se va hacia atrás, pero que en ningún momento atina agarrar nada de las pertenencias de Janete”, describió López Brown.

Al mismo tiempo, la comunicadora de C5N detalló que cuando el hombre se va, el perro que caminaba junto a la víctima, lo sigue al agresor y se termina yendo con él. “Esta testigo ya declaró ante el fiscal Rivas y contó exactamente todos los hechos y ratificó que el atacante en ningún momento intenta robarle sus pertenencias. Al fiscal le da la sensación que esto no se trata de un robo, sino que hasta posiblemente la conocía esta mujer”, agregó.

Según se constató una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax que, según los informes forenses preliminares, no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, se presume que un puñal.

