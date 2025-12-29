Confirmado: será será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo Este asueto se suma a los descansos del 31 de diciembre y al feriado nacional del 1° de enero por Año Nuevo. Por + Seguir en







Miles de trabajadores podrán gozar de un nuevo descanso extendido por Año Nuevo en el comienzo del primer mes del 2026 Confirmado: el inicio de 2026 traerá una buena noticia para un grupo de trabajadores en Argentina al confirmarse un feriado el viernes 2 de enero, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de hasta cinco días en el arranque del nuevo año.

La medida genera expectativa por el impacto en el turismo y las escapadas de verano, ya que se suma a los descansos habituales de fin de año.

Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de 2026 para realizar mini escapadas, viajes cortos o simplemente descansar, en plena temporada alta.

Por qué es feriado el 2 de enero y quiénes lo celebran El viernes 2 de enero no será feriado a nivel nacional, sino que se trata de un asueto administrativo dispuesto por decreto en la provincia de Tucumán. La decisión fue oficializada por el gobernador Osvaldo Jaldo a través del Decreto 3.935/1, en el marco de las celebraciones de Fin de Año.

¿Quiénes podrán disfrutar del fin de semana extra largo? El beneficio alcanza a los trabajadores de la Administración Pública Provincial Centralizada y de las Comunas Rurales de Tucumán. Para ellos, el descanso podrá extenderse hasta cinco días consecutivos, dependiendo de la modalidad laboral.

En el sector privado, en cambio, la adhesión al asueto queda a criterio de cada empleador, ya que los únicos feriados nacionales obligatorios son Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1° de enero). mate Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero : Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país Lunes 16 de febrero : Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas Martes 17 de febrero : Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur Viernes 3 de abril : Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa Viernes 1° de mayo : Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810 Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional Jueves 9 de julio : Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816 Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre