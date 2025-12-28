Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tras el accidente de una pareja camino a la Costa Atlántica por tomar mate, resurgen las dudas sobre qué conducta está permitida dentro del vehículo al manejar por las rutas nacionales y provinciales. En el caso del mate, algunas provincias lo prohíben y la ley Nacional de Tránsito establece que se debe conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo".
"En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito", determina la ley N°24.449 como la segunda condición para conducir.
Por lo tanto, la ley nacional no lo prohíbe explícitamente pero recibir el mate y tomarlo complica conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo" y dependerá de la interpretación del agente de tránsito.