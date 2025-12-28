29 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tras el trágico accidente de una pareja que comenzaba sus vacaciones, surge la duda sobre la conducta que se debe mantener dentro del vehículo en la ruta. ¿Mate sí o mate no?

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tras el accidente de una pareja camino a la Costa Atlántica por tomar mate, resurgen las dudas sobre qué conducta está permitida dentro del vehículo al manejar por las rutas nacionales y provinciales. En el caso del mate, algunas provincias lo prohíben y la ley Nacional de Tránsito establece que se debe conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo".

"En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito", determina la ley N°24.449 como la segunda condición para conducir.

Por lo tanto, la ley nacional no lo prohíbe explícitamente pero recibir el mate y tomarlo complica conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo" y dependerá de la interpretación del agente de tránsito.

Qué provincias prohibieron tomar mate en la ruta

  • Mendoza, decreto 326/18 de la Ley 9024. Tomar mate al volante se considera una falta grave y quienes conducen solo pueden retirar las dos manos del volante para cambiar la marcha. Caso contrario, amerita una multa. La sanción alcanza las 1000 unidades fijas, que al valor de la UF a partir de 2026 ($500) equivale a una multa de $500.000.
  • Córdoba, sanciones por manejo inseguro. Incluye tanto fumar como tomar mate y también amerita una multa de 20 unidades fijas, lo que representa hoy unos $33.920, dado que cada UF tiene un valor de $1696.
Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha

Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente de una pareja que salía de vacaciones rumbo a la Costa

