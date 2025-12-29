Trágico accidente de Anthony Joshua, días después de vencer a Jake Paul: resultó herido en un choque en el que murieron dos personas

El vehículo que conducía el excampeón mundial de peso pesado, de 36 años, se estrelló contra un camión estacionado.

El excampeón mundial de peso pesado británico Anthony Joshua resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria que dejó dos muertos , apenas días después de vencer en una promocionada pelea al youtuber Jake Paul.

El vehículo que conducía Joshua, de 36 años, se estrelló contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, en Makun. Las imágenes muestran al boxeador aturdido, entre los vidrios destrozados del vehículo.

Joshua tuvo su regreso al ring el pasado 19 de diciembre con un contundente triunfo por nocaut en el sexto asalto frente a Paul.

La pelea fue el plato fuerte de un espectáculo que captó audiencias masivas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más virales del año. De hecho, generó ingresos sin precedentes por u$s184 millones, a repartir entre los dos púgiles.

Si bien los primeros asaltos transcurrieron con intercambio de golpes moderado, el británico impuso gradualmente su ritmo y autoridad en el ring.

Tras un dominio claro, Joshua conectó un potente derechazo en el sexto round que derribó de forma definitiva a Paul. El estadounidense sufrió una doble fractura en la mandíbula, que lo llevó directamente al hospital.

Joshua ha sido dos veces campeón unificado (OMB, FIB, AMB) y ganó la medalla de oro para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.