Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Ambientada en Nueva Jersey mezcla violencia, pactos secretos y tensiones raciales en una historia breve que atrapó a la audiencia en su reestreno.

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.

The Red Road

Netflix incorporó nuevamente a su catálogo una serie protagonizada por Jason Momoa que está quedándose con la atención de los suscriptores. La plataforma sumó The Red Road, un intenso drama de suspenso criminal de 2014 creado por Aaron Guzikowski que estuvo disponible en el gigante del streaming entre 2015 y 2019, y ahora regresó a la pantalla a finales de 2025.

La serie, producida originalmente para SundanceTV, cuenta con dos temporadas de seis episodios cada una, sumando 12 capítulos en total de aproximadamente 45 minutos. Ambientada en Walpole, Nueva Jersey, la historia gira en torno a la tensión persistente entre la comunidad blanca local y la vecina Nación Ramapough Lenape, asentada en las Montañas Ramapo.

Con un elenco que incluye a Martin Henderson, Julianne Nicholson, Tamara Tunie, Lisa Bonet y Annalise Basso, esta producción estadounidense apta para mayores de 13 años ofrece un drama de suspenso psicológico que desata una espiral de violencia mientras los protagonistas se ven obligados a encubrir secretos que podrían destruir a ambas comunidades.

The Red Road

Sinopsis de The Red Road, la serie que sorprende en Netflix

The Red Road se centra en la vida de Harold Jensen, un sheriff local interpretado por Martin Henderson, que intenta mantener el orden en un pueblo donde la tensión entre la comunidad blanca y los nativos de las montañas Ramapough es persistente. La convivencia entre la población blanca y los miembros de una tribu india que no está reconocida por el gobierno federal genera roces constantes.

El mundo del sheriff se desmorona cuando un trágico accidente que involucra a su esposa Jean lo obliga a forjar una alianza decisiva y a pactar con el diablo: Phillip Kopus, un peligroso exconvicto con un pasado oscuro interpretado por Jason Momoa.

Este acuerdo desencadena una serie de eventos cuando la tragedia vinculada a un encubrimiento obliga a estos dos hombres de bandos opuestos a formar una alianza incómoda. A medida que Harold y Kopus se ven forzados a encubrir secretos que podrían destruir a ambas comunidades, el relato explora las consecuencias de decisiones desesperadas tomadas en momentos de crisis.

The Red Road

Tráiler de The Red Road

Embed - THE RED ROAD Official Trailer (2014) - Jason Mamoa TV Series

Reparto de The Red Road

  • Jason Momoa como Phillip Kopus
  • Martin Henderson como Harold Jensen
  • Julianne Nicholson como Jean Jensen
  • Tamara Tunie como Marie Van Der Veen
  • Kiowa Gordon como Junior Van Der Veen
  • Allie Gonino como Rachel Jensen
  • Annalise Basso como Kate Jensen
  • Lisa Bonet como Sky Van Der Veen
  • Tom Sizemore como Jack Kopus
