Ola de calor: con alerta naranja en la Ciudad de Buenos Aires, siguen las tormentas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso amarillo por abundantes precipitaciones en catorce provincias, mientras continúan las altas temperaturas en el centro del territorio. Cuándo llega el alivio.

Por
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires.

Comienza la última semana del año, atravesada por el calor en gran parte del país. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en catorce provincias, además de alerta amarilla por calor en nueve distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, la alarma trepó a naranja.

La temperatura máxima alcanzarán los 38° el miércoles 31 de diciembre
Se retrasa el ingreso del frente frío y se extiende la de calor en el AMBA: qué día rozará los 40 grados el termómetro

El organismo advirtió sobre tormentas en las regiones Noroeste y Cuyo, con aviso amarillo para todo el territorio de Jujuy y Tucumán, sudoeste de Salta, noroeste de Catamarca, centro y sur de La Rioja, centro y este de San Juan, noroeste de San Luis y centro y norte de Mendoza.

Al mismo tiempo, hay otro foco en el noreste argentino, con alerta amarilla para la totalidad de Misiones, Corrientes y Chaco, norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero, oeste y este de Formosa y este de Salta.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

alertas smn clima servicio meteorológico nacional tormentas 29 diciembre 2025
Alerta amarilla por tormentas en catorce provincias.

Alerta amarilla por tormentas en catorce provincias.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en el oeste de Río Negro; casi todo Neuquén salvo Junín de los Andes; La Pampa (excepto Rancul, Realicó, Trenel, Chapaleufú y Maracó); centro, sur y noreste de Mendoza; centro y norte de San Luis; sur y noreste de Córdoba; este de Entre Ríos; y todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el alerta trepó a naranja.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

alertas smn clima servicio meteorológico nacional calor 29 diciembre 2025
Nueve distritos del país se ven afectados por las temperaturas extremas.

Nueve distritos del país se ven afectados por las temperaturas extremas.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una semana de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, temperaturas que alcanzarán los 38 grados y sin presencia de precipitaciones. La esperanza está puesta en el jueves 1° de enero, que traería un alivio gracias a los fuertes vientos, aunque las lluvias siguen sin aparecer.

Para este lunes, el termómetro oscilará entre 21° y 35°, con vientos leves del norte.

smn pronóstico caba amba buenos aires 29 diciembre 2025
Se viene una semana de calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se viene una semana de calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

