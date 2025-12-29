29 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei insistió sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y confirmó que visitará el Reino Unido en 2026

Lo hizo en una entrevista con The Telegrpah, uno de los diarios ingleses más importantes. Consideró que su postura es “innegociable”, aunque aclaró que hará “todo lo que esté al alcance para mejorar el comercio, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”.

Javier Milei aseguró que viajará “entre abril y mayo” al Reino Unido, convirtiéndose así en el primer presidente en hacerlo desde Carlos Menem, quien en octubre de 1998 se reunió con el entonces primer ministro Tony Blair y, luego, tuvo un encuentro con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. La confirmación la hizo en una entrevista al diario inglés The Telegraph, medio al que expresó, además, que el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es “innegociable”.

“Nunca renunciaremos a nuestra reivindicación de soberanía sobre las Malvinas”, subrayó Milei, quien, sin embargo, sí aclaró que hará “todo lo que esté al alcance para mejorar el comercio, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”. Esta visita, y la postura del jefe de Estado sobre las islas, se da en medio de las negociaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas.

Según destaca el diario inglés, el mandatario expresó que el reclamo será solo a través de las vías diplomáticas, ya que no quiere que ello afecte las relaciones comerciales y culturales con el reino: “Imaginate que tuviera que privarme del placer de escuchar a los Beatles y los Rolling Stones. Eso supondría un importante empeoramiento de mi vida”.

Consultado sobre si se reunirá con Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Milei no dio mayores certezas. “Sí, ¿por qué no?”, fue su respuesta, mientras que agregó que está dispuesto a ofrecerle una visita al país “para avanzar con madurez en los vínculos entre nuestras naciones”. También se mostró entusiasmado con la posibilidad de encontrarse con Nigel Farage, un parlamentario exbroker que fue uno de los ideadores del Brexit.

La relación con Estados Unidos y la crisis con Venezuela

Donald Trump y Javier Milei

Durante la entrevista, Javier Milei volvió a destacar el importante rol de Donald Trump en relación a la economía de Argentina: “Es alguien que tiene muy claro que el enemigo es el socialismo. El debate de hoy no trata sobre la globalización, sino sobre geopolítica. Hay un bloque formado por China y sus satélites. Hay otro formado por Rusia y sus satélites. Y hay otro formado por Estados Unidos, que intenta garantizar que su zona de influencia —su bloque de satélites— abarque todo el continente americano”.

En ese sentido, Milei, aunque no explícitamente, celebró la intervención que Estados Unidos lleva adelante en Venezuela: consideró que “el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y que “Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente”.

