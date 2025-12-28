Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud El periodista y conductor sufrió un inconveniente de salud mientras realizaba actividades en un club, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. + Seguir en







David Kavlin sufrió un inconveniente de salud. Redes sociales

El periodista y conductor David Kavlin fue internado de urgencia en un hospital este domingo luego de que sufriera dos infartos, por lo que los médicos le colocaron un stent para prevenir que sus arterias se cierren nuevamente.

Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando realizaba actividades en un club junto a su hijo y fue transportado inmediatamente en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el periodista sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y para que luego sea intervenido quirúrgicamente en el centro médico.

En tanto, según consignó LAM en sus redes sociales, ahora el conductor de El Nueve se encuentra fuera de peligro, mientras que permanece acompañado por sus familiares.

david kavlinjpg.jpg David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente. El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como Mejor panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro (Nos gritan) Judíos de Mierda.