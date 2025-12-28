IR A
IR A

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

El periodista y conductor sufrió un inconveniente de salud mientras realizaba actividades en un club, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Redes sociales

El periodista y conductor David Kavlin fue internado de urgencia en un hospital este domingo luego de que sufriera dos infartos, por lo que los médicos le colocaron un stent para prevenir que sus arterias se cierren nuevamente.

El chef permanece internado tras una descompensación. 
Te puede interesar:

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando realizaba actividades en un club junto a su hijo y fue transportado inmediatamente en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el periodista sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y para que luego sea intervenido quirúrgicamente en el centro médico.

En tanto, según consignó LAM en sus redes sociales, ahora el conductor de El Nueve se encuentra fuera de peligro, mientras que permanece acompañado por sus familiares.

david kavlinjpg.jpg
David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como Mejor panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro (Nos gritan) Judíos de Mierda.

Kavlin nació en la provincia de Salta y es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo.

Noticias relacionadas

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

Donald Trump y Vladimir Putin durante su último encuentro en Alaska.

Donald Trump calificó de "productiva" su charla con Putin antes de recibir a Zelenski en Mar-a-Lago

Hace 22 minutos
Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal

Hace 37 minutos
Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.

Trump recibe a Zelenski para avanzar en un acuerdo entre Rusia y Ucrania: "Estamos en la fase final de las negociaciones"

Hace 1 hora
David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

Hace 1 hora
David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Hace 2 horas