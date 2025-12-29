Brutal femicidio en Lomas del Mirador: la apuñaló en el cuello cuando volvía de bailar

La mujer, de 44 años y de nacionalidad peruana, intentó pedir auxilio en una casa de la zona, pero terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas que sufrió. "La escuchamos gritar 'ayuda' cuando la atacó", relató una vecina.

Una mujer de 44 años fue brutalmente asesinada en plena calle de Lomas del Mirador cuando volvía de bailar: un hombre la apuñaló en el cuello. Una vecina, aseguró que logró escuchar que pidió ayuda, pero la agresión fue mortal. El agresor está prófugo .

El femicidio ocurrió el domingo 28, minutos antes de las 7 en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en dicha localidad del partido de La Matanza. Según se puede ver en las cámaras de seguridad de la zona, Janet Karina Arotinco Palomino, iba caminado junto a un perro cuando el hombre aparece y la ataca.

Los investigadores del caso descartaron que se trate de un femicidio ya que la víctima tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa. Minutos antes del ataque, una vecina escuchó gritos desde el interior de su vivienda y salió: al ver a la mujer herida, llamó de inmediato al 911.

“Llamamos a la policía, pero no venía. Estuvimos como media hora esperando que la vengan a buscar. Parece que la apuñalada que le dio ya no había nada que hacerle, pobre ”, indicó Irma en diálogo con la prensa y reconoció que escuchó el pedido de ayuda de su vecina: “ Escuché una sola vez que dijo ‘ayuda’ y ‘ay’, fue cuando la apuñaló. Y nada más, no escuché que el hombre gritara o le dijera ‘dame todo’. Ella tenía todo en los bolsillos”.

Luego que llegara la ambulancia, los médicos constataron la muerte de la mujer de nacionalidad peruana, quien presentaba heridas cortantes en el cuello y en el pecho . Poco después, un hombre de 56 años, identificado como Américo Isaías Cornejo Cancho, se acercó a la escena e indicó que era pareja de la víctima.

“Sé que hay una cámara que es la que se ve que ella va caminando. Y después hay otra que no sé quién la tiene que es la que se ve que la apuñala, pero mucho no se puede ver porque lo tapan los árboles”, agregó Irma.

Una mujer fue asesinada: el agresor está prófugo

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el caso como un homicidio porque se desconoce si había algún vínculo entre la víctima y el atacante. Se constató que la mujer sufrió una herida fatal en el cuello y otra en el tórax, ambas realizadas con un arma punzante.

La primera etapa de la investigación confirmó que el hombre no había estado junto a Arotinco Palomino en el boliche de Liniers al que había asistido la mujer la noche del sábado. Arribas revisará las cámaras de seguridad de las fábricas de la zona para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas de él y de la mujer asesinada. Por el momento, el agresor se encuentra prófugo.