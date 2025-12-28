Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix La historia sigue a un grupo de personajes involucrados en negociaciones y decisiones límite que se entrecruzan en un plan que busca evitar una tragedia mayor. + Seguir en







Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos. Good News

Netflix incorporó a su catálogo una producción coreana de época que está llamando la atención de los suscriptores y se convirtió en una de las más comentadas de la plataforma. El gigante del streaming sumó Good News, una intensa película basada en hechos reales que mezcla drama histórico, thriller político y espionaje, atrapando al espectador desde los primeros minutos. Este título, coescrito y dirigido por Byun Sung-hyun, llegó a Netflix el 17 de octubre luego de su estreno mundial en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto el 5 de septiembre del mismo año.

La película está ambientada en 1970 y se inspira en el secuestro de un avión de pasajeros japonés por miembros de la Facción del Ejército Rojo de la Liga Comunista de Japón el 31 de marzo de ese año, evento conocido como el Incidente del Secuestro de Yodogo. Este episodio real ocurrió durante décadas marcadas por la Guerra Fría, cuando las tensiones políticas, los conflictos ideológicos y las operaciones encubiertas formaban parte de la vida cotidiana.

El cine coreano continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos de Netflix. Con un reparto que incluye a Sul Kyung-gu, Hong Kyung, Ryoo Seung-bum, Takayuki Yamada, Kippei Shiina y Kim Sung-oh, la producción integra entretenimiento con contenido histórico, manteniendo un ritmo sostenido con giros constantes y exponiendo el costado humano detrás de estos hechos.

Good News Good News Netflix: sinopsis de Good News Good News se ambienta en 1970 cuando un grupo comunista japonés secuestra un avión de pasajeros y lo desvía hacia Pionyang, en Corea del Norte. Un misterioso intermediario conocido como "Nadie" (Choi Go-myung), de identidad desconocida interpretado por Sul Kyung-gu, lleva adelante por orden del director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, Park Sang-hyeon, una operación encubierta para lograr que el avión aterrice sano y salvo a cualquier precio. Mientras los captores exigen que aterrice en Pyongyang, esta mente misteriosa tiene un plan para llevar el vuelo a Seúl.

Seo Go-myung, un teniente de élite de la Fuerza Aérea interpretado por Hong Kyung, se ve arrastrado sin querer a esta misión secreta de alto riesgo y afronta lo impensable: burlar a los secuestradores a bordo y volver a secuestrar el avión desde tierra firme. Con todo lo que está en juego, el equipo comprometido debe emplear cualquier táctica que la situación requiera, en un momento histórico donde cualquier error podría tener consecuencias internacionales.

Good News Good News Tráiler de Good News Embed - Good News | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] Reparto de Good News Sul Kyung-gu como Nadie / Choi Go-myung

Hong Kyung como Seo Go-myung, teniente de la Fuerza Aérea

Ryoo Seung-bum como Park Sang-hyeon, director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea

Takayuki Yamada como Shinichi Ishida, viceministro de Transporte de Japón

Shiro Sano como Ministro de Transporte de Japón

Kippei Shiina como Takahiro Kubo, capitán del vuelo japonés Ride 351

Kim Sung-oh como Seigo Maeda, primer oficial del vuelo japonés Ride 351

Show Kasamatsu como líder de los secuestradores

Nairu Yamamoto como Asuka, la secuestradora

Hinata Hiiragi como Yuuki, el secuestrador