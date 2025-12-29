Habló el héroe del atentado de Bondi Beach: "Solo quería quitarle el arma y evitar que matara inocentes"

29 de diciembre de 2025 Inicio
Ahmed al Ahmed, el comerciante de 43 años de origen musulmán que derribó y desarmó a uno de los tiradores del brutal ataque del 14 de diciembre en Sídney, aseguró que "no estaba preocupado por nada" excepto por las vidas que potencialmente podría salvar.

Ahmed al Ahmed se ganó la admiración de todo el mundo tras su heroica actuación durante el atentado en Sídney.

A dos semanas del brutal atentado antisemita en Bondi Beach, en Sídney, Australia, Ahmed al Ahmed, el hombre reconocido como un héroe por enfrentarse a uno de los tiradores, habló después de la masacre y aseguró que "no estaba preocupado por nada" excepto por las vidas que potencialmente podría salvar mientras intentaba desarmar al atacante. "Mi objetivo era simplemente quitarle el arma y evitar que matara a un ser humano y a personas inocentes. Sé que salvé mucho, pero siento mucho lo que se perdió".

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey
Al Ahmed, comerciante musulmán sirio-australiano, recibió elogios de todas partes del mundo por desarmar a uno de los dos hombres armados acusados de perpetrar el tiroteo masivo del 14 de diciembre, el peor de Australia desde 1996. Una filmación lo muestra saltando desde detrás de un automóvil estacionado frente a la playa y luchando contra uno de los agresores en el suelo, desarmándolo con éxito antes de resultar herido.

"Salté sobre su espalda y le di. Lo sujeté con la mano derecha y empecé a decirle algo, como para advertirle: 'Soltá el arma, dejá de hacer lo que estás haciendo', y todo se me vino encima rápidamente", relató, en diálogo con CBS, ya recuperado de la herida que sufrió en la pierna durante el atentado.

Ahmed al Ahmed héroe atentado Bondi Beach Sídney Australia diciembre 2025
Ahmed al Ahmed contó sus sensaciones tras su heroica actuación durante el atentado en Sídney.

"Y emocionalmente, siento algo, una fuerza en mi cuerpo, en mi mente... No quiero ver a gente muerta delante de mí, no quiero oír su arma, no quiero ver a la gente gritando y suplicando, pidiendo ayuda; es mi alma la que me lo pide. Todo en mi corazón, en mi cerebro, todo, ha trabajado solo para lograr salvar la vida de las personas", expresó.

Quince personas murieron y otras 40 fueron hospitalizadas con heridas durante el atentado, realizado contra una celebración judía de inicio de Janucá. La Policía de Nueva Gales del Sur identificó a los atacantes como Sajid Akram, de 50 años, asesinado por oficiales en el lugar; y su hijo de 24 años, Naveed Akram.

El video de Ahmed al Ahmed reduciendo a uno de los tiradores del atentado de Australia

En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado.

Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed al Ahmed, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.

Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.

El inesperado héroe resultó herido en la pierna, presuntamente con una hemorragia, y debe ser operado.

Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, calificó al hecho de "la escena más increíble que he visto" y llamó a Ahmed "verdadero héroe". "No tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", aseguró.

El segundo tirador aparece en el mismo video en el puente elevado cercano, agachándose mientras intercambia disparos con la policía, que se refugia tras los autos. Hace un gesto desesperado a su compañero desarmado para que se reúna con él en el puente.

Luego se ve a Ahmed y a otro hombre agachados junto al árbol, junto a la escopeta. Su compañero parece haber recibido un disparo. Momentos después, un agente se acerca desde detrás del puente y mata al tirador. El segundo hombre fue detenido con heridas.

