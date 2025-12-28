IR A
La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

La influencer sorprendió con una renovación total de imagen horas antes de anunciar que se aleja momentáneamente del mundo digital.

Instagram
  • Sofía Gonet mostró un cambio radical de imagen justo antes de cerrar sus perfiles sociales.
  • El video con el nuevo look fue eliminado a las pocas horas, pero ya había generado impacto.
  • La decisión llegó en medio de una etapa de alta exposición mediática y controversias recientes.
  • La transformación estética marcó el cierre simbólico de una etapa pública.

La transformación de Sofía Gonet consistió en un cambio profundo de look, exhibido en un video que publicó en sus redes sociales instantes antes de anunciar su retiro temporario, en un movimiento que combinó imagen personal, mensaje público y una estrategia de alto impacto simbólico.

La influencer argentina atravesaba días de fuerte visibilidad mediática, marcados por conflictos personales, repercusiones públicas y una intensa circulación de su figura en plataformas digitales, lo que volvió especialmente significativo cada gesto previo a su despedida virtual.

En ese contexto, la renovación de imagen funcionó como un gesto de cierre, pero también como una declaración de identidad estética y posicionamiento personal, reforzada por el tono desafiante del mensaje que acompañó la publicación, luego eliminada.

Embed

Sofía Gonet cerró sus redes sociales

Horas antes de comunicar su alejamiento momentáneo de Instagram, Sofía Gonet compartió un video donde exhibía un cambio radical de look que rápidamente se volvió viral. La publicación fue eliminada poco después, pero alcanzó a generar repercusión.

La influencer apostó por un flequillo desmechado y ondas naturales, una combinación que modificó de forma notoria su imagen habitual. El nuevo hairstyle estuvo acompañado por un estilismo audaz, con prendas de sastrería combinadas con lencería visible, reforzando un perfil provocador.

Embed

En el posteo, publicado el 23 de diciembre de 2025 a las 11:54, dejó un mensaje que sugería el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, horas más tarde decidió borrar el contenido y anunció su retiro temporario, sin precisar fecha de regreso ni futuras comunicaciones.

