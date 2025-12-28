28 de diciembre de 2025 Inicio
Córdoba: hirió a un nene con un rifle de aire comprimido y se entregó a la policía

El hombre de 48 años quedó detenido en Río Tercero tras presentarse espontáneamente en una comisaría y admitir haber efectuado el disparo. El niño estaba jugando junto a su hermano cuando recibió el impacto. Está fuera de peligro.

Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron un arma de aire comprimido calibre 5,5 y una caja de balines.

Un hombre de 48 años quedó detenido en la ciudad cordobesa de Río Tercero tras presentarse espontáneamente en una comisaría y admitir haber herido a un niño de 9 años con un rifle de aire comprimido. El incidente se produjo en la tarde del sábado mientras la víctima se encontraba a la vera del río en el barrio Intendente Ferrer.

La madre del menor, una mujer de 44 años, relató a la Policía que su hijo estaba jugando junto a su hermano cuando recibió el impacto en el lateral derecho de la cabeza. Tras el ataque, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia para asistir al niño en el lugar de los hechos.

Personal de Bomberos Voluntarios brindó las primeras atenciones médicas al menor, quien luego fue trasladado consciente al hospital local. Según el último parte informado por la Policía, el niño fue evaluado por los profesionales de salud y se encuentra actualmente "fuera de peligro".

El agresor se entregó voluntariamente a las autoridades policiales poco después del suceso. Tras su confesión, el hombre quedó bajo custodia y a disposición del magistrado interviniente, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las motivaciones del disparo.

Hirió a un nene con un rifle de aire comprimido: secuestro de armamento y avance de la investigación

Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron un arma de aire comprimido calibre 5,5 y una caja de balines, elementos que fueron incorporados como prueba a la causa. Estos materiales serán peritados para determinar la potencia del disparo y la distancia desde la cual fue efectuado.

La investigación judicial continúa bajo la órbita de la fiscalía de turno para establecer fehacientemente las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal del detenido. Se espera que en las próximas horas se le tome declaración indagatoria para definir su situación procesal.

