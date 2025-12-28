Misterio en Córdoba: hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido desde Nochebuena Tenía 29 años y su cuerpo fue encontrado en un descampado. Las autoridades ordenaron realizar una autopsia para establecer el motivo del fallecimiento. Por + Seguir en







El joven hallado muerto en Córdoba fue identificado como Franco Carranza. Redes sociales

Un joven fue hallado muerto en la provincia de Córdoba luego de que permaneciera desaparecido desde el miércoles y su cuerpo será sometido a una autopsia, debido a que las autoridades buscan determinar si se suicidó, fue asesinado o sufrió una muerte natural.

Franco Carranza, de 29 años, fue encontrado muerto en un descampado de la ciudad de Laboulaye luego de varios rastrillajes, después de que permaneciera desaparecido desde el miércoles y sus familiares denunciaran el hecho, por lo que las autoridades desplegaron un operativo.

En este marco, la Policía Científica preservó la zona y trasladó el cuerpo del joven hacia una morgue judicial, donde se le realizará una autopsia para establecer el motivo del fallecimiento. Por lo pronto, la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa.

Córdoba operativo Franco Carranza búsqueda Por el hecho fue desplegado un operativo policial. CBA24N En tanto, la madre de Carranza, Angélica Audano, expuso su aflicción por el deceso de su hijo. "Volá alto hijo, que tu alma descanse en paz. Muchas gracias a todos los que estuvieron abocados a la búsqueda de mi hijo. No me salen las palabras de agradecimiento. Ahora solo queda esperar el resultado de la autopsia. Y que el alma de mi hijo descanse en paz", expresó en las redes sociales.

También otros allegados al joven marcaron su acompañamiento a sus familiares. "Qué triste. Mis condolencias. Franco dale mucha fuerza a tu mami Angélica y a tus hermanos", pidieron.