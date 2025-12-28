IR A
"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

El periodista y conductor se refirió al inconveniente cardíaco que tuvo mientras se encontraba en un club, por el cual fue asistido. "En la guardia de la clínica me revivieron", marcó.

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

El periodista y conductor David Kavlin fue internado de urgencia en un hospital este domingo luego de que sufriera dos infartos, por lo que los médicos le colocaron un stent para prevenir que sus arterias se cierren nuevamente.

Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando realizaba actividades en un club junto a su hijo y fue transportado inmediatamente en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, tuvo el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y para que luego sea intervenido quirúrgicamente en el centro médico.

En diálogo con Infobae, el conductor recordó el malestar que sufrió: "El sábado, después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal. Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Así que Tommy se vistió de héroe y me fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular".

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

En tal sentido, remarcó la asistencia que recibió. "Me hicieron ahí mismo un electrocardiograma, saltó que tenía un infarto, así que se activó el código rojo, vinieron tres ambulancias para llevarme a la clínica. En el viaje, en la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron, donde me salvaron la vida. Llegué muerto", expresó.

También reconoció el agobio por sus actividades laborales: "Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana Picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos Gritan Judíos de Mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés".

En tanto, en diálogo con Pronto, Kavlin señaló que deberá colocarse otro stent para recuperarse. "La pude contar. Me hicieron un stent y este lunes me tienen que realizar otro para poder estar bien", marcó.

