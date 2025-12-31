La víctima tenía 35 años y estaba de paseo en el Valle de Calamuchita. Si bien se le hicieron las tareas de reanimación, no lograron salvarlo.

Un hombre de 35 años murió ahogado en La Cumbrecita luego de que se metiera a nadar bajo la Cascada Grande, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba.

Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina

La víctima, identificada como Ángel Martín Rabal , era oriundo de la ciudad de Córdoba. Según relataron los testigos, s e metió al agua pero no logró salir . Rápidamente los dos amigos, con los que estaba lograron sacarlo, hicieron las maniobras de reanimación pero no pudieron salvarle la vida.

Cuando llegó el personal policial, encontró a uno de los jóvenes realizando maniobras de reanimación, e incluso los efectivos continuaron con el RCP durante unos 20 minutos, pero lamentablemente no hubo respuesta. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, que se sumaron a los esfuerzos por revertir la situación.

Pablo Miranda, periodista de la localidad serrana, contó en Noticiero Doce: “A las 17:15 llegó el llamado a la Policía de los amigos, ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía” .

Cómo fueron los últimos minutos

Según mencionaron los medios locales, Ángel Martín Rabal había ido al lugar con dos amigos para hacer trekking. Después de la caminata, se metió al agua y no volvió a salir. Al notar lo que pasaba, sus amigos se tiraron de inmediato para rescatarlo y lograron sacarlo, pero ya estaba inconsciente.

En un sector hay carteles y avisos de peligro y precaución como “Zona de crecidas repentinas”, “Distancia de 500 metros, duración de 25 minutos y desnivel de 30 metros. Dificultad moderada. Sendero angosto” y “Aguas heladas y profundas, rocas sumergidas resbalosas”.

carteles la cumbrecita

Por el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron el ahogamiento. La Justicia ya intervino para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.