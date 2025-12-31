31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se metió a nadar en una cascada en La Cumbrecita y murió ahogado: cómo fueron los últimos minutos

La víctima tenía 35 años y estaba de paseo en el Valle de Calamuchita. Si bien se le hicieron las tareas de reanimación, no lograron salvarlo.

Por
La Cascada Grande

La Cascada Grande, en el Valle de Calamuchita.

Instagram @lacumbrecitaoficial
En la zona hay carteles de precaución.

En la zona hay carteles de precaución.

Un hombre de 35 años murió ahogado en La Cumbrecita luego de que se metiera a nadar bajo la Cascada Grande, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba.

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina

La víctima, identificada como Ángel Martín Rabal, era oriundo de la ciudad de Córdoba. Según relataron los testigos, se metió al agua pero no logró salir. Rápidamente los dos amigos, con los que estaba lograron sacarlo, hicieron las maniobras de reanimación pero no pudieron salvarle la vida.

Cuando llegó el personal policial, encontró a uno de los jóvenes realizando maniobras de reanimación, e incluso los efectivos continuaron con el RCP durante unos 20 minutos, pero lamentablemente no hubo respuesta. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, que se sumaron a los esfuerzos por revertir la situación.

Pablo Miranda, periodista de la localidad serrana, contó en Noticiero Doce: “A las 17:15 llegó el llamado a la Policía de los amigos, ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía”.

Cómo fueron los últimos minutos

Según mencionaron los medios locales, Ángel Martín Rabal había ido al lugar con dos amigos para hacer trekking. Después de la caminata, se metió al agua y no volvió a salir. Al notar lo que pasaba, sus amigos se tiraron de inmediato para rescatarlo y lograron sacarlo, pero ya estaba inconsciente.

En un sector hay carteles y avisos de peligro y precaución como “Zona de crecidas repentinas”, “Distancia de 500 metros, duración de 25 minutos y desnivel de 30 metros. Dificultad moderada. Sendero angosto” y “Aguas heladas y profundas, rocas sumergidas resbalosas”.

carteles la cumbrecita

Por el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron el ahogamiento. La Justicia ya intervino para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los atrapantes rincones del río Mina Clavero.

Valle de Traslasierra: un destino único para poner el tiempo en pausa y recargar energías

Villa Amancay, un rincón serrano para desconectar.

Turismo en Córdoba: el pueblito que está entre ríos y un arroyo cristalino

La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Turismo de naturaleza en Characato, Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con pocas familias viviendo que ofrece naturaleza y aire puro

Es un oasis serrano en el departamento Curz del Eje, en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito pintoresco que sale de lo común y es muy distinto

La Cruz es un destino turístico para vacacionar en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito que reúne mucha historia y tiene paisajes hermosos

Rating Cero

La noticia de la muerte de Isiah Whitlock Jr. la dio su representante en redes

Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 20 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 49 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora
Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Hace 1 hora