Se originaron por una falla en la Subestación Bosques de la empresa Edesur que generó una falla en el suministro eléctrico que alcanza a diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Unos 14.000 usuarios siguen sin luz por una falla en la Subestación Bosques de la empresa Edesur que generó un corte en el suministro eléctrico que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

El incidente comenzó ayer por la tarde y el pico máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a 45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido . Luego, comenzó a restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50.

En la página del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), los cortes realizados por Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que los realizados por Edenor alcanzan Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel .

A las 20:50, los usuarios sin suministro eléctrico descendieron a 34.841, 32.662 de Edesur y 2.179 de Edenor. Además, la demanda de energía rompió la tendencia a la baja y volvió a subir en un contexto de altas temperaturas y a un horario en el que la mayoría de las personas suele estar llegando a sus hogares.

El último sábado hubo un pico de 27.000 cortes de luz en el AMBA por las temperaturas extremas registradas en la zona.

El corte masivo tiene lugar en un contexto de altísimas temperaturas. El último día del año será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1º de enero de 2026.