Incendios forestales en La Pampa: el fuego arrasó más de 83.000 hectáreas

La provincia de La Pampa sigue atravesando una situación crítica a raíz de los incendios forestales que permanecen activos en al menos dos puntos del territorio. El panorama se agrava al confirmarse que, desde noviembre, el fuego ya consumió más de 83.000 hectáreas, según estadísticas oficiales de organismos provinciales y nacionales.
En ese contexto, brigadistas y bomberos voluntarios continúan desplegando un operativo de gran magnitud para contener las llamas. En contrapartida, durante la noche se logró controlar los focos que afectaban a Junín de los Andes y a la zona de La Rinconada, en la provincia de Neuquén.
Según informó el portal El Diario, uno de los incendios se inició en el cruce de las rutas provinciales 28 y 1, en cercanías de Bernasconi y General San Martín, donde trabajan brigadas terrestres con el respaldo de medios aéreos,
En tanto, el segundo foco se ubica sobre la Ruta Provincial 12, a unos siete kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 35, al norte de la ciudad de Santa Rosa. Se trata de una zona de monte bajo donde los equipos permanecen en alerta permanente para evitar que el fuego avance hacia sectores linderos.
En su último reporte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) señaló que el incendio denominado “La Blanca Grande”, en el departamento Hucal, continuaba sin ser extinguido. En el operativo intervienen efectivos de la AFE, personal de Defensa Civil provincial y bomberos voluntarios de distintos cuarteles, con el apoyo de un avión hidrante AT 802.
Según consignó el diario La Arena, las áreas más afectadas se localizaban en las inmediaciones de Jacinto Arauz, en el cruce de las rutas 1 y 28, y en cercanías de Alpachiri sobre la ruta 1. En esos sectores continuaban operando dotaciones provenientes de Miguel Riglos y de la propia Alpachiri. Las autoridades indicaron que el foco registrado en Jacinto Arauz se originó el lunes y logró ser parcialmente contenido.
Desde el organismo nacional precisaron además que ya hay focos detectados en la provincia que se encontraban controlados o contenidos. Como agravante, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, citado por el mismo medio, advirtió que toda la provincia permanece bajo alerta roja debido al riesgo extremo de incendios.