Incendios forestales en La Pampa: el fuego arrasó más de 83.000 hectáreas Brigadistas y bomberos voluntarios continúan con un amplio operativo en diversas zonas de la provincia, en el marco de una alerta roja vigente por peligro extremo de incendios.







Los incendios en La Pampa no dan tregua

La provincia de La Pampa sigue atravesando una situación crítica a raíz de los incendios forestales que permanecen activos en al menos dos puntos del territorio. El panorama se agrava al confirmarse que, desde noviembre, el fuego ya consumió más de 83.000 hectáreas, según estadísticas oficiales de organismos provinciales y nacionales.

En ese contexto, brigadistas y bomberos voluntarios continúan desplegando un operativo de gran magnitud para contener las llamas. En contrapartida, durante la noche se logró controlar los focos que afectaban a Junín de los Andes y a la zona de La Rinconada, en la provincia de Neuquén.

Según informó el portal El Diario, uno de los incendios se inició en el cruce de las rutas provinciales 28 y 1, en cercanías de Bernasconi y General San Martín, donde trabajan brigadas terrestres con el respaldo de medios aéreos,

En tanto, el segundo foco se ubica sobre la Ruta Provincial 12, a unos siete kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 35, al norte de la ciudad de Santa Rosa. Se trata de una zona de monte bajo donde los equipos permanecen en alerta permanente para evitar que el fuego avance hacia sectores linderos.

En su último reporte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) señaló que el incendio denominado “La Blanca Grande”, en el departamento Hucal, continuaba sin ser extinguido. En el operativo intervienen efectivos de la AFE, personal de Defensa Civil provincial y bomberos voluntarios de distintos cuarteles, con el apoyo de un avión hidrante AT 802.