Tres claves para mejorar tu empleabilidad y prepararte para el 2026

Programas gratuitos para que jóvenes y adultos puedan terminar la secundaria, capacitarse en oficios y mejorar su nivel de inglés

Pensar en el próximo año implica preguntarse qué herramientas necesitamos para mejorar nuestras oportunidades laborales.

Pensar en el próximo año implica preguntarse qué herramientas necesitamos para mejorar nuestras oportunidades laborales.

En un contexto donde cada vez más personas buscan trabajo o mejores oportunidades laborales, la formación vuelve a ser una herramienta central. La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa programas gratuitos para que jóvenes y adultos puedan terminar la secundaria, capacitarse en oficios y mejorar su nivel de inglés; tres claves para acceder a más y mejores empleos.

Te puede interesar:

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar
Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Diciembre suele ser un mes de balances, pero también de planificación. Pensar en el próximo año implica preguntarse qué herramientas necesitamos para mejorar nuestras oportunidades laborales. En ese camino, la formación aparece como un factor decisivo.

1. Terminar la escuela secundaria: un paso clave para acceder al empleo. Esta semana, la Agencia entregó los diplomas a los primeros egresados de Secundar-T, el programa que permite a personas adultas que se encuentren trabajando finalizar la escuela secundaria en 1 año con una propuesta flexible y adaptada.

Contar con el título secundario sigue siendo un requisito básico para acceder a la mayoría de los empleos formales y sobre todo para continuar estudios superiores o capacitaciones específicas.

2. Más de 680 ofertas de formación laboral para ampliar oportunidades. La Agencia de Habilidades para el Futuro ofrece cursos de formación profesional, de educación no formal y tecnicaturas superiores con alta demanda laboral.

Las propuestas están dirigidas tanto a jóvenes como a adultos que buscan reconvertirse, actualizar conocimientos o sumar nuevas herramientas.

3. Inglés: una habilidad cada vez más necesaria. El dominio del inglés es otro factor clave para acceder a mejores oportunidades laborales.

A través del programa Ciudad Bilingüe, la Ciudad de Buenos Aires ofrece cursos virtuales y gratuitos para vecinos y vecinas, con la posibilidad de realizar videollamadas con docentes para mejorar la conversación.

En un escenario laboral cada vez más competitivo, formarse es una inversión a futuro. Terminar la secundaria, capacitarse en un oficio o carrera y mejorar el inglés son 3 pasos concretos que pueden marcar la diferencia para proyectar un mejor año laboral.

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 19 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 48 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora
Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Hace 1 hora