Turismo en Córdoba: la excursión a un paraíso que despierta todos los sentidos

Una propuesta de senderismo guiado combina caminata de montaña, paisajes naturales y descanso junto al río en una jornada completa.

Por
Turismo de Córdoba
  • Una travesía de día completo une paisajes de altura, bosques y cursos de agua mediante un recorrido exigente pero accesible.
  • El itinerario propone caminatas, cruces de arroyos y pausas contemplativas, con tiempo destinado al descanso.
  • La experiencia integra naturaleza, actividad física y conexión sensorial, desde el inicio hasta el regreso.
  • El circuito presenta dificultad moderada, con cupos limitados y posible reprogramación por clima.

La excursión forma parte de una propuesta de turismo activo en Córdoba que une La Cumbrecita con Villa Alpina a través de una caminata de montaña que combina contacto directo con la naturaleza y momentos de contemplación. El recorrido se extiende a lo largo de una jornada completa y plantea una travesía a pie por sectores de bosque, pampas de altura y márgenes de ríos, con un trazado que invita a avanzar sin apuros y a detenerse en puntos clave del paisaje serrano.

El viaje consiste en una caminata guiada de aproximadamente 19 kilómetros, con un tiempo total estimado de ocho horas entre salida y regreso. Durante el trayecto se atraviesan zonas de distinta altitud, se realizan cruces de arroyos y se transita por senderos naturales que conducen hasta Villa Alpina, permitiendo apreciar sonidos, aromas y colores característicos del entorno. La actividad está pensada para un público amplio, a partir de los 10 años, y presenta una dificultad moderada.

A lo largo del recorrido se puede caminar, observar, descansar y almorzar al aire libre, con paradas estratégicas que permiten recuperar energías y disfrutar del paisaje. Uno de los momentos centrales de la jornada es el descenso hacia Villa Alpina y la costa del río Los Reartes, donde el sonido del agua y los sectores de arena habilitan una pausa prolongada antes de emprender el regreso por el mismo camino.

Villa Alpina 2
Dónde queda Villa Alpina

Villa Alpina es una pequeña localidad serrana del interior de Córdoba, enclavada en un entorno de montaña y rodeada por bosques, arroyos y pampas de altura. El acceso a la zona se realiza a través de senderos y caminos naturales, lo que la convierte en un destino asociado al turismo de naturaleza y trekking.

El punto de partida de la excursión se ubica en Schönau, conocido como La Pampita, en el ingreso al área serrana, a 1.420 metros sobre el nivel del mar. Desde allí comienza el sendero que avanza hacia el sur y atraviesa el pinar del arroyo Las Mojarras, un primer tramo donde el paisaje se expresa a través de la vegetación, los sonidos del bosque y el relieve del terreno.

Luego de dejar atrás el pinar, el camino se abre hacia una pampa de altura que conduce al arroyo La Puente. El descenso progresivo anticipa el cruce del curso de agua, uno de los momentos más característicos del trayecto. Más adelante, el sendero vuelve a internarse en un bosque, esta vez en el sector norte de Villa Alpina, a 1.340 msnm, antes de ingresar a la localidad por la Estancia Cerro Negro, donde la postal natural invita a una pausa contemplativa.

Cómo es el cruce a Villa Alpina

El cruce hacia Villa Alpina se realiza de manera gradual, alternando senderos naturales, curvas suaves y pasos sobre el agua. El contacto con el arroyo y las piedras forma parte de la experiencia, sumando un componente sensorial que acompaña todo el trayecto. Tras aproximadamente tres horas de caminata, el recorrido desciende hasta el pueblo y continúa hasta la costa del río Los Reartes, a 1.320 msnm.

Villa Alpina
Allí se dispone el almuerzo y un tiempo libre destinado al descanso, antes de emprender el retorno por el mismo trazado. La actividad requiere equipamiento básico de trekking, provisión de agua y vianda personal. Está sujeta a cupo mínimo y puede reprogramarse ante condiciones climáticas adversas o contingencias de fuerza mayor.

