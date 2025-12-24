Georgina Barbarossa, furiosa con Telefe porque Vero Lozano le "robó" a una panelista De cara a la programación del 2026, el canal de las pelotas tomó una decisión que enfrentó a sus dos conductoras estrella. + Seguir en







Las conductoras de Telefe se disputaron a la mediática para incorporarla a sus programas. Redes sociales

El mercado de pases televisivos para 2026 comenzó con una tensión inesperada en los pasillos de Telefe, entre las conductoras Georgina Barbarossa y Verónica Lozano, tras la incorporación de Marixa Balli a la señal.

En un principio la bailarina se iba a incorporar para reforzar el programa A la Barbarossa, pero un cambio de último momento en la estrategia del canal determinó que finalmente se sume a Cortá por Lozano.

"Me la robaron, se la llevan a lo de Vero", dijo Georgina en Sálvese quien pueda, en América, con la conducción de Yanina Latorre, sin ocultar la indignación por la decisión que tomó la producción.

La conductora ya se imaginaba compartiendo la mesa con Marixa para apuntalar el rating de la mañana. Esta disputa puso de manifiesto la dura competencia por las figuras que garanticen impacto mediático en un año clave para la televisión.

La respuesta de Vero Lozano a Georgina Barbarossa A su vez, Vero Lozano finalmente confirmó que ella conducirá Bake Off y no Wanda Nara como se rumoreó: "Yo voy a hacer Bake Off, está confirmado". Además, aseguró que el panel de Cortá por Lozano está cerrado con la única incorporación de Marixa Balli.