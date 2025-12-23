23 de diciembre de 2025 Inicio
Este palacio coreano tiene una arquitectura única y es ideal para visitar en Buenos Aires: donde está

Descubrí el palacio coreano de Buenos Aires que combina arquitectura francesa y cultura asiática, con actividades gratuitas para todas las edades y acceso libre.

Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.

  • El Palacio Bencich, en pleno centro porteño, combina la arquitectura francesa del siglo XIX con una identidad cultural coreana contemporánea.
  • Desde 2017 funciona como sede del Centro Cultural Coreano, tras un proceso de restauración que respetó su valor patrimonial.
  • Sus salas integran muestras tradicionales y modernas de Corea, como el Hanbok, la Hallyu y una recreación de una casa Hanok.
  • El espacio ofrece actividades culturales y visitas guiadas gratuitas, proponiendo un puente simbólico entre Buenos Aires y Seúl.

Ubicado en pleno centro de Buenos Aires, el Palacio Bencich se presenta como una pieza arquitectónica singular donde dialogan dos universos culturales en apariencia lejanos. El edificio expresa la elegancia propia de la arquitectura francesa del siglo XIX y, al mismo tiempo, incorpora una identidad renovada que lo convierte en un verdadero palacio coreano. En sus espacios, la impronta europea convive de manera armónica con símbolos, colores y conceptos vinculados a la tradición oriental.

Actualmente, este histórico palacio porteño funciona como sede de un activo centro cultural que impulsa el intercambio artístico y social. Sus ambientes interiores invitan a un recorrido por la cultura de Corea, con propuestas que respetan la estructura original del edificio y suman una nueva capa de significado ligada al arte y la cosmovisión asiática. La combinación logra una experiencia que integra patrimonio local y expresión cultural internacional.

Quienes deseen explorar esta fusión cultural pueden participar de visitas guiadas gratuitas que recorren los salones principales del palacio. Estas actividades permiten conocer los detalles de su construcción y comprender el proceso que permitió incorporar el espíritu coreano en un edificio emblemático de la capital argentina. La propuesta convoca tanto a vecinos como a turistas interesados en una experiencia histórica y cultural diferente.

Cómo es el Palacio de Buenos Aires que funciona como sede del Centro Cultural Coreano

Ubicado en la calle Maipú al 900, en el barrio de Retiro, el Palacio Bencich se presenta como una de las joyas arquitectónicas más singulares de la Ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en 1914 y diseñado por los arquitectos Eduardo M. Lanús y Pablo Hary, el edificio nació como residencia de la familia Hunter y responde a los lineamientos de la corriente Beaux-Arts. Molduras ornamentadas, escaleras monumentales y techos de gran altura reflejan la marcada influencia de la arquitectura francesa del siglo XIX, que dio forma a la identidad urbana porteña conocida como la “París de América Latina”.

Con el paso del tiempo, el palacio quedó bajo la órbita de los hermanos Bencich, empresarios destacados del sector inmobiliario, y luego funcionó como un exclusivo salón de eventos. En 2017, la República de Corea adquirió la propiedad y, tras un proceso de restauración integral iniciado en 2018, el edificio abrió nuevamente sus puertas como sede del Centro Cultural Coreano. Esta transformación dio lugar a un cruce estético singular, donde la impronta aristocrática porteña dialoga con la sobriedad y el simbolismo de la cultura asiática.

El Palacio Bencich combina arquitectura francesa del siglo XIX con una impronta cultural coreana en pleno centro porteño.

El recorrido interior propone una experiencia inmersiva en la que cada espacio ofrece un relato distinto. Entre los sectores más destacados se encuentra la Sala de Hanok, una recreación a escala real de una vivienda tradicional coreana construida con madera, barro y papel de arroz. Allí se puede conocer el sistema de calefacción ondol y comprender la relación armónica entre arquitectura y naturaleza que atraviesa la cultura coreana, en contraste con los mármoles y detalles ornamentales del palacio original.

La propuesta también reserva un lugar central para la cultura contemporánea de Corea. La Sala de Hallyu invita a explorar el fenómeno global del K-Pop, el cine y las series, mientras que la exhibición de Hanbok presenta los trajes tradicionales a través de una cuidada selección de colores y textiles. Estas muestras permiten interpretar aspectos sociales, jerárquicos y ceremoniales de la historia coreana mediante su vestimenta y expresiones artísticas.

Más allá de las exhibiciones, el Centro Cultural Coreano funciona como un espacio activo de formación y encuentro. El palacio cuenta con un auditorio equipado para proyecciones y conciertos, aulas destinadas a cursos de idioma coreano y talleres de cocina tradicional. Esta convivencia entre usos actuales y estructura patrimonial demuestra un enfoque respetuoso que incorpora tecnología contemporánea sin alterar el carácter señorial del edificio.

Quienes deseen conocer esta fusión cultural pueden participar de visitas guiadas gratuitas que recorren los sectores más emblemáticos del Palacio Bencich. Durante el recorrido, se descubren vitrales restaurados, patios intervenidos con arte coreano y detalles arquitectónicos originales. La experiencia propone un viaje simbólico entre Buenos Aires y Seúl, celebrando la diversidad cultural en un entorno donde el pasado europeo y la tradición coreana conviven en equilibrio.

