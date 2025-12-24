24 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este jueves 25 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no programó pagos para el jueves 25 de diciembre debido a que los bancos permanecerán cerrados por asueto y feriado nacional.

Además, el organismo detalló que los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) cobrarán con normalidad el viernes 26.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de PNC

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

