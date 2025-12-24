La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no programó pagos para el jueves 25 de diciembre debido a que los bancos permanecerán cerrados por asueto y feriado nacional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.
Además, el organismo detalló que los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) cobrarán con normalidad el viernes 26.
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.