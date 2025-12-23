23 de diciembre de 2025 Inicio
Verano 2026 en la Costa Atlántica: 3 pueblos para ir y descansar sin mucha gente

Tres destinos bonaerenses ofrecen playas amplias, naturaleza serena y entornos silenciosos para una estadía relajada lejos de multitudes.

Turismo tranquilo en tres pueblos costeros bonaerenses.

  • Mar del Sur se destaca por sus playas extensas, su ritmo pausado y el histórico Hotel Boulevard Atlántico como símbolo local.
  • El Balneario San Cayetano ofrece más de treinta kilómetros de playa, médanos altos y baja concurrencia incluso en temporada alta.
  • Arenas Verdes, ubicado en Lobería, combina playas amplias con vegetación y un entorno prácticamente virgen que favorece la tranquilidad.
  • Los tres destinos comparten baja densidad turística, paisajes amplios y entornos silenciosos para descansar.

La búsqueda de lugares tranquilos en la Costa Atlántica para el verano 2026 impulsó el interés por destinos menos concurridos como Mar del Sur, Balneario San Cayetano y Arenas Verdes, tres pueblos que conservan el encanto de las playas amplias y el ritmo pausado. Mientras los centros turísticos tradicionales mantienen gran afluencia, estas localidades se destacan por preservar el descanso, el silencio y el contacto directo con la naturaleza.

Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.
Entre médanos, zonas arboladas y costas extensas, estos enclaves todavía logran sostener un clima de calma en plena temporada alta. El bajo movimiento turístico favorece jornadas serenas, con paisajes prácticamente intactos que contrastan con la masividad de los balnearios más populares. La combinación de espacios abiertos y baja densidad ofrece una alternativa privilegiada para quienes buscan desconectar.

Cada uno de estos puntos del litoral bonaerense propone un atractivo particular: la impronta histórica y costera de Mar del Sur, la amplitud del Balneario San Cayetano y la vegetación que rodea a Arenas Verdes construyen entornos ideales para caminar, pescar o simplemente contemplar el mar sin interrupciones. Esta diversidad convierte a estos pueblos en opciones valiosas dentro de un mapa turístico en constante crecimiento.

Las playas del Balneario San Cayetano
Las opciones de turismo en Mar del Sur, Balneario San Cayetano y Arenas Verdes destacan por playas amplias y ambientes silenciosos incluso en temporada alta.

Mar del Sur

Ubicada a pocos kilómetros de Miramar, esta localidad mantiene el espíritu de los pueblos costeros tradicionales. Sus playas extensas y el viento característico generan un clima ideal para quienes prefieren jornadas tranquilas a la orilla del mar. El histórico Hotel Boulevard Atlántico se erige como símbolo del lugar, aportando identidad al tejido urbano de calles de tierra y viviendas bajas. La amplitud de la costa y el ritmo pausado del destino favorecen largas caminatas, lectura o simples momentos de contemplación junto a los médanos.

Balneario San Cayetano

Entre Necochea y Tres Arroyos aparece este extenso balneario, conocido por más de treinta kilómetros de playa y un mar que puede mostrarse sorprendentemente sereno incluso en verano. Los médanos altos sirven de resguardo y otorgan un paisaje distintivo donde la naturaleza domina la escena. La baja concurrencia permite disfrutar actividades como pesca o baños sin interrupciones, reforzando la sensación de desconexión total típica de los pequeños pueblos costeros.

Arenas Verdes
El turismo en estos tres pueblos bonaerenses se caracteriza por la baja afluencia de visitantes y la conservación de entornos naturales casi intactos.

Arenas Verdes

En el partido de Lobería, entre Necochea y Claromecó, se encuentra un enclave rodeado de vegetación y playas amplias. Su entorno natural prácticamente virgen ofrece un equilibrio entre bosque y dunas, con un mar limpio y horizonte despejado. La tranquilidad del lugar lo convierte en una alternativa atractiva para quienes viajan en familia o en busca de serenidad absoluta.

La hospitalidad de la comunidad local y el ambiente silencioso explican por qué muchos visitantes regresan año tras año en busca de un verano sin aglomeraciones.

