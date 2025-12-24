24 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 25 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 25 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. En el aspecto económico, sin problemas. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione, los perderá.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada activa y alocada con sus amistades. Controle esos desenfrenados gastos. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

