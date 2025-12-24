El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo e intensa actividad eléctrica para varias provincias de Argentina. ¿Papá Noel llega pasado por agua?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina durante la jornada del miércoles 24 de diciembre. En vísperas de Nochebuena, las condiciones de inestabilidad continuarán presentes durante gran parte del día y de cara al 25.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy .

"Actualización de último minuto: estamos en alerta meteorológica por los eventos que podemos tener a la tarde. Puede llover mucho", advirtió el especialista en meteorología de C5N, Diego Angeli.

En esta región se espera El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que desde Meteored detallaron que "el tiempo se estabilizará notablemente durante el feriado del 25 en la franja central del país, pero se mantendrá la actividad de lluvias y tormentas aisladas en toda la franja norte argentina".

En el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz, continúa activa la alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Tormenta

Buenos Aires: Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Berisso - Ensenada - La Plata - Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

toda la provincia. Santa Fe: toda la provincia.

toda la provincia. La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel

Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel Córdoba: toda la provincia.

toda la provincia. San Luis: Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera

Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

Chamical - General Belgrano - General Ocampo - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina. San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.

25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil. Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán. Tucumán: toda la provincia.

toda la provincia. Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.

Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria. Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Viento

Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.

Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino. Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino.

Nochebuena 2025: a qué hora llueve en Buenos Aires

Según el pronóstico extendido compartido por el SMN en su página web oficial, se esperan tormentas fuertes durante la tarde/noche del 24 de diciembre, mientras que las temperaturas máximas treparán a los 34° y la mínima de 21°.

En cambio, para el jueves 25, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar cerca del mediodía, donde ya no se registrarán tormentas aisladas y saldrá el sol; la máxima será de 30° y la mínima de 18°.