24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica por tormentas en Nochebuena para Buenos Aires: a qué hora llueve según el pronóstico de Diego Angeli

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo e intensa actividad eléctrica para varias provincias de Argentina. ¿Papá Noel llega pasado por agua?

Por

Papá Noel llega con piloto a Nochebuena en Argentina. 

Imagen creada con IA Grok

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina durante la jornada del miércoles 24 de diciembre. En vísperas de Nochebuena, las condiciones de inestabilidad continuarán presentes durante gran parte del día y de cara al 25.

El Unicenter registró un diluvio.
Te puede interesar:

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

"Actualización de último minuto: estamos en alerta meteorológica por los eventos que podemos tener a la tarde. Puede llover mucho", advirtió el especialista en meteorología de C5N, Diego Angeli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2003575997329985810&partner=&hide_thread=false

En esta región se espera El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que desde Meteored detallaron que "el tiempo se estabilizará notablemente durante el feriado del 25 en la franja central del país, pero se mantendrá la actividad de lluvias y tormentas aisladas en toda la franja norte argentina".

En el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz, continúa activa la alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Tormenta

  • Buenos Aires: Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Berisso - Ensenada - La Plata - Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Santa Fe: toda la provincia.
  • La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel
  • Córdoba: toda la provincia.
  • San Luis: Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera
  • La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.
  • Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Viento

  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
  • Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino.

Nochebuena 2025: a qué hora llueve en Buenos Aires

Según el pronóstico extendido compartido por el SMN en su página web oficial, se esperan tormentas fuertes durante la tarde/noche del 24 de diciembre, mientras que las temperaturas máximas treparán a los 34° y la mínima de 21°.

En cambio, para el jueves 25, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar cerca del mediodía, donde ya no se registrarán tormentas aisladas y saldrá el sol; la máxima será de 30° y la mínima de 18°.

CABA pronóstico 24-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Tras la súper tormenta, ¿lloverá o no durante la noche de Navidad?

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. 

Alerta meteorológica por tormentas y granizo: a qué hora llueve en Buenos Aires

Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Rating Cero

Magui Corceiro deslumbró en sus vacaciones en Brasil. 

Las fotos de Magui Corceiro, la novia de Lando Norris, de vacaciones en Brasil

Christian Petersen continúa internado.

La familia de CHRISTIAN PETERSEN rompió el silencio tras conocerse el examen toxicológico

¡Irreconocible! Así está hoy el actor  Tylor Chase, cara de Nickelodeon. 

De estrella de Nickelodeon a vagabundo: Tylor Chase reapareció, irreconocible, viviendo en la calle

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.
play

Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero.
play

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Dakota Johnson comenzó a actuar a los 9 años, en una película producida por Antonio Banderas. 

La impresionante transformación de Dakota Johnson: sus cambios, película a película

últimas noticias

Fabiana recibió la ayuda de los televidentes de C5N. 

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Hace 48 minutos
Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Hace 1 hora
Las puestas de sol en esta localidad de Córdoba son espectaculares.

Turismo en Córdoba: el destino con los mejores atardeceres para ver en el verano 2026

Hace 1 hora
Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

Hace 1 hora
Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Hace 1 hora