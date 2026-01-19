19 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: la cascada para nadar en ollas de agua cristalina

Este sitio se encuentra en las Sierras Grandes y representa uno de los rincones naturales más impactantes de la zona.

En Córdoba hay una cascada que invita a relajarse con el sonido del agua.

  • La Cascada Cinco Chorros está en las altas sierras de Córdoba, en la Pampa de Achala, dentro o cerca del Parque Nacional Quebrada del Condorito.
  • El principal atractivo del lugar es la caminata que conduce hasta la cascada, un recorrido de dificultad media que atraviesa senderos de montaña, arroyos y miradores naturales.
  • Es una ruta de senderismo silvestre, sin señalización, por lo que se recomienda ir con guía, disfrutando del paisaje de pastizales de altura y flora serrana.
  • Debido a la dificultad del recorrido, se recomienda hacerlo con guía.

En el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba, la Cascada Cinco Chorros se presenta como uno de los rincones naturales más impactantes para quienes buscan aventura y contacto pleno con la naturaleza. Ubicada dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito, esta cascada se destaca por sus cinco saltos de agua encadenados que caen entre rocas y vegetación serrana, conformando un paisaje de gran belleza y fuerza natural, en un área protegida clave para la conservación de la biodiversidad serrana.

El principal atractivo del lugar es la caminata que conduce hasta la cascada, un recorrido de dificultad media que atraviesa senderos de montaña, arroyos y miradores naturales. Durante el trayecto, el entorno invita a disfrutar del trekking, la fotografía y la observación de flora y fauna autóctona, con la posibilidad de avistar cóndores andinos sobrevolando la zona. Una vez en destino, los piletones naturales que se forman al pie de los saltos ofrecen un espacio ideal para refrescarse en los meses de verano, siempre respetando las indicaciones del parque.

La experiencia en la Cascada Cinco Chorros se completa con la propuesta del propio Parque Nacional Quebrada del Condorito, que cuenta con senderos señalizados, áreas de interpretación y paisajes imponentes de las Sierras Grandes. Ideal para una escapada de día o para quienes disfrutan del turismo de naturaleza en sus vacaciones, este destino invita a conocer uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Córdoba.

Cascada Cinco Chorros Córdoba

Dónde queda la Cascada Cinco Chorros

La Cascada Cinco Chorros está en las altas sierras de Córdoba, en la Pampa de Achala, dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Es una ruta de senderismo silvestre, sin señalización, por lo que se recomienda ir con guía, disfrutando del paisaje de pastizales de altura y flora serrana.

Qué puedo hacer en la Cascada Cinco Chorros

En la Cascada Cinco Chorros de Córdoba se puede hacer trekking desafiante por senderos entre bosques de tabaquillos y cruce de arroyos, disfrutar de la naturaleza con avistamiento de aves, nadar en ollas de agua cristalina, y explorar cuevas, culminando en saltos de agua impresionantes con vistas panorámicas, aunque se recomienda ir con guía por la dificultad del camino.

Cómo llegar a la Cascada Cinco Chorros

Para llegar a la Cascada Cinco Chorros desde Córdoba capital en auto, hay que ir por la autopista hacia Carlos Paz, seguir a Tanti, y desde allí tomar un camino de tierra de unos 4 km hasta la entrada de la Reserva en Villa Flor Serrana, un trayecto total de aproximadamente una hora en auto.

Para llegar a la Cascada Cinco Chorros desde Córdoba Capital en colectivo, se debe tomar un bus a Villa Carlos Paz (o Tanti) y desde allí, combinar con transporte local (o taxi) hacia la zona de Flor Serrana, donde inicia el camino de tierra, ya que la cascada está en Pampa de Achala, requiriendo una caminata (trekking) de dificultad moderada a difícil una vez en el área, con sendero no siempre marcado.

Para llegar a la Cascada Cinco Chorros en Córdoba desde Buenos Aires en avión, hay que volar al Aeropuerto de Córdoba (COR), y desde allí alquilar un coche o toma un transporte para dirigirte a la zona de las cascadas (probablemente cerca de Villa Carlos Paz o Sierras Chicas), ya que es un destino de ecoturismo local que requiere traslado terrestre desde la ciudad capital de Córdoba.

