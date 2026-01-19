Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo La historia de la plataforma de streaming está inspirada en un caso de corrupción real en la policía de Miami, Estados Unidos. + Seguir en







Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix.

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan una de las apuestas de Netflix para el comienzo de este año. Estas dos estrellas de Hollywood se ponen en la piel de dos policías de Miami en un thriller policial crudo que promete suspenso y acción.

La dupla funciona muy bien tanto dentro como fuera de la pantalla. Es sabido que Damon y Affleck son grandes amigos desde hace más de una década y compartieron elenco en varias ocasiones. Esta conexión se transmite a través de la pantalla y potencia la química entre sus personajes en este film.

Esta producción llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países. Su popularidad se debe a las grandes interpretaciones actorales y a una historia llena de giros narrativos que mantienen en vilo al espectador.

El Botín Netflix Netflix La película dirigida por Joe Carnahan se extiende durante casi dos horas, con una trama basada en hechos reales digna de ser llevada a la pantalla. Si bien es una ficción, el caso está inspirado en el llamado “Miami River Cops Scandal”; un operativo donde la policía incautó una cifra récord de dinero narco. Fue uno de los casos de corrupción policial más resonantes en Estados Unidos.

Esta historia combina drama, acción y corrupción, y explora hasta qué punto la ambición puede llevarte a traicionar a tus colegas e incluso ir en contra de tus propios valores y creencias.

Netflix: sinopsis de El botín Matt Damon interpreta al teniente Dane Dumars, mientras que Ben Affleck se pone en la piel del sargento J.D. Byrne. Ambos son veteranos de una unidad táctica de narcóticos que, durante una redada rutinaria en una casa de seguridad, descubren algo que cambiará sus vidas para siempre: millones de dólares en efectivo ocultos en baldes. Lo que debería haber sido un operativo exitoso se convierte en una pesadilla ética y mortal. A medida que el dinero tienta a los miembros del equipo, la confianza entre los viejos amigos comienza a resquebrajarse. La trama explora cómo la codicia puede fracturar incluso los vínculos más sólidos, mientras el cartel dueño del dinero y asuntos internos les pisan los talones. Tráiler de El botín Embed Reparto de El botín Matt Damon

Ben Affleck

Teyana Taylor

Sasha Calle

Kyle Chandler

Steven Yeun

Scott Adkins

Catalina Sandino Moreno

Nestor Carbonell

Lina Esco