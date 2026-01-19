IR A
IR A

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

La historia de la plataforma de streaming está inspirada en un caso de corrupción real en la policía de Miami, Estados Unidos.

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan una de las apuestas de Netflix para el comienzo de este año. Estas dos estrellas de Hollywood se ponen en la piel de dos policías de Miami en un thriller policial crudo que promete suspenso y acción.

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.
Te puede interesar:

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

La dupla funciona muy bien tanto dentro como fuera de la pantalla. Es sabido que Damon y Affleck son grandes amigos desde hace más de una década y compartieron elenco en varias ocasiones. Esta conexión se transmite a través de la pantalla y potencia la química entre sus personajes en este film.

Esta producción llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países. Su popularidad se debe a las grandes interpretaciones actorales y a una historia llena de giros narrativos que mantienen en vilo al espectador.

El Botín Netflix

La película dirigida por Joe Carnahan se extiende durante casi dos horas, con una trama basada en hechos reales digna de ser llevada a la pantalla. Si bien es una ficción, el caso está inspirado en el llamado “Miami River Cops Scandal”; un operativo donde la policía incautó una cifra récord de dinero narco. Fue uno de los casos de corrupción policial más resonantes en Estados Unidos.

Esta historia combina drama, acción y corrupción, y explora hasta qué punto la ambición puede llevarte a traicionar a tus colegas e incluso ir en contra de tus propios valores y creencias.

Netflix: sinopsis de El botín

Matt Damon interpreta al teniente Dane Dumars, mientras que Ben Affleck se pone en la piel del sargento J.D. Byrne. Ambos son veteranos de una unidad táctica de narcóticos que, durante una redada rutinaria en una casa de seguridad, descubren algo que cambiará sus vidas para siempre: millones de dólares en efectivo ocultos en baldes.

Lo que debería haber sido un operativo exitoso se convierte en una pesadilla ética y mortal. A medida que el dinero tienta a los miembros del equipo, la confianza entre los viejos amigos comienza a resquebrajarse. La trama explora cómo la codicia puede fracturar incluso los vínculos más sólidos, mientras el cartel dueño del dinero y asuntos internos les pisan los talones.

Tráiler de El botín

Embed

Reparto de El botín

  • Matt Damon
  • Ben Affleck
  • Teyana Taylor
  • Sasha Calle
  • Kyle Chandler
  • Steven Yeun
  • Scott Adkins
  • Catalina Sandino Moreno
  • Nestor Carbonell
  • Lina Esco
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

Despiértate, la serie de Netflix de solo 6 capítulos.
play

Tiene 6 capítulos, está en Netflix y cuenta la historia de un trágico accidente que lo cambia todo

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

últimas noticias

Hermosos paisajes, aventuras y la mejor gastronomía.

Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Hace 8 minutos
La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Hace 12 minutos
Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 15 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 19 minutos
Conocé los distintos tips que existen para cocinar chorizos en la parrilla

Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

Hace 21 minutos