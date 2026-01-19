Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Esta localidad rodeada de montañas, lagos, arroyos y bosques se afianza como uno de los destinos con mayor crecimiento del sur argentino.

San Martín de los Andes es una de las localidades con mayor crecimiento durante los últimos años , consolidándose como el epicentro de la actividad turística de Neuquén gracias a la versatilidad de sus paisajes. Esta ciudad rodeada de montañas, entre lagos, arroyos y bosques, se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia del Neuquén , enmarcada por el reconocido Parque Nacional Lanín.

La diferencia entre climas y paisajes en las distintas épocas del año permite disfrutar de un sinfín de actividades y paseos, transformándola en una opción más que tentadora para quienes buscan naturaleza y escapar del calor agobiante del verano.

El destino ofrece caminatas y cabalgatas en el bosque, remo en el Lago Lacar, golf, pesca, rafting, canopy y mountain bike como solo algunas de las opciones disponibles. Durante el invierno, el Centro Internacional Chapelco Ski Resort se convierte en el epicentro del vértigo y la adrenalina con 140 hectáreas esquiables, 12 medios de elevación y cañones de nieve.

También existen opciones para los fanáticos del trekking a partir de los circuitos para recorrer por tierra o navegando hasta Hua Hum, Quila Quina, Paimún o Huechulafquen, donde la paz de la naturaleza se convierte en la excusa perfecta para disfrutar de una jornada al aire libre.

La ciudad es punto de partida para realizar uno de los más lindos recorridos por la Región de los Lagos , ya que se encuentra ubicada en uno de los extremos del famoso camino de los 7 Lagos que la une con Villa la Angostura. Este camino incomparable y majestuoso de bosques, lagos, montañas y miradores enlaza en 110 kilómetros tres áreas protegidas: el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Los Arrayanes.

De Bariloche a San Martín de los Andes con la Ruta de los 7 lagos.

Además de distinguirse por sus imponentes paisajes, se afianza como un paraíso gastronómico con patés, ahumados, escabeches, carnes variadas, quesos, pastas, hongos y pescados. La calidez de su gente y la arquitectura le dan a esta ciudad un encanto especial para contemplar en familia, con amigos o en pareja, complementado por cine, teatro, exposiciones, pubs y renovadas galerías con locales comerciales.

Dónde queda San Martín de los Andes

San Martín de los Andes se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia del Neuquén, enmarcada por el reconocido Parque Nacional Lanín. Esta ciudad rodeada de montañas entre lagos, arroyos y bosques, se sitúa en uno de los extremos del famoso camino de los 7 Lagos, que une esta localidad con Villa la Angostura a través de 110 kilómetros de bosques, lagos, montañas y miradores.

Su posición geográfica la convierte en punto de partida estratégico para recorrer tres áreas protegidas: el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Los Arrayanes. A 100 kilómetros de la ciudad se eleva el volcán Lanín con 3.776 metros de altura, consolidándose como la montaña más alta del Parque Nacional Lanín.

Qué puedo hacer en San Martín de los Andes

Las actividades y atractivos disponibles en este destino patagónico son múltiples:

San Martín de Los Andes San Martín de Los Andes.

Recorrer el camino de los 7 Lagos, que permite atravesar durante todo el año por la Ruta 40 un trayecto de 110 kilómetros entre bosques, lagos, montañas y miradores.

Disfrutar de la Costanera del lago Lacar, con una playa arenosa apta para la recreación y un muelle.

Alcanzar miradores naturales como Bandurrias y Arrayán, desde donde es posible apreciar el esplendor del lago Lacar, asombrosas cascadas y bosques centenarios.

Realizar múltiples actividades de aventura como cabalgatas, canopy, trekking, mountain bike, caminata y avistaje de aves en los alrededores que son hábitat de unas 180 especies.

Practicar canotaje, navegación a vela, rafting y remo en aguas cristalinas en botes, kayak y gomones.

Disfrutar de pesca deportiva en todas sus modalidade en lagos, ríos y arroyos, con temporada de noviembre a fines de abril dentro del Parque Nacional Lanín.

Visitar playas destacadas como Villa Quila Quina, Lago Lolog, Catritre y Hua Hum, que se brindan como espacios de recreación.

Realizar circuitos turísticos navegando hasta Hua Hum, Quila Quina, Paimún o Huechulafquen, donde la paz de la naturaleza ofrece jornadas al aire libre.

Esquiar en Chapelco Ski Resort ubicado a 20 kilómetros del centro, principal atractivo invernal con 140 hectáreas esquiables, 12 medios de elevación y actividades como esquí de travesía, snowboard, esquí adaptado, ski de fondo, competición y saltos.

Realizar caminatas con raquetas, trineos y disfrutar del relax en la inmensidad de la nieve durante la temporada invernal.

Ascender el volcán Lanín con sendas bien definidas hasta los refugios ubicados en los 2.150 metros o continuar hasta la cumbre con equipamiento y conocimiento técnico de escalada en hielo.

Transitar por rutas pavimentadas y de ripio, caminos, sendas y huellas entre el bosque en mountain bike.

Disfrutar de la gastronomía local con ciervo, jabalí, cerdo, chivito y cordero patagónico al asador, a la parrilla, ahumado o en escabeche.

Degustar trucha combinada con vegetales, puré o en ensalada, típica delicia patagónica.

Cómo llegar a San Martín de los Andes

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como "Chapelco", está ubicado a 22 kilómetros del centro de la ciudad. San Martín de Los Andes cuenta con diversas frecuencias semanales provenientes de Buenos Aires y distintas partes del país, incluso desde Brasil.

Para quienes prefieren viajar por tierra, el acceso puede realizarse en auto a través de diferentes rutas que conectan la localidad con otras ciudades patagónicas y del resto del país, permitiendo también recorrer el famoso camino de los 7 Lagos por la Ruta 40 que la une con Villa la Angostura en un trayecto de 110 kilómetros entre bosques, lagos y montañas.