Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

En tiempos en los que el turismo masivo deja de seducir, este pueblo se destaca por ofrecer un valor cada vez más apreciado: la autenticidad.

  • Casupá, en el departamento de Florida, gana proyección como destino destacado por su identidad rural y entorno natural.
  • Ubicado a unos 90 km de Montevideo, ofrece un ritmo de vida tranquilo y una fuerte vida comunitaria.
  • El pueblo propone experiencias ligadas a tradiciones rurales, con cabalgatas, fiestas criollas y productos artesanales.
  • Arroyos, sierras suaves y senderos naturales completan una oferta de turismo sustentable y descanso consciente.

Ubicado en el departamento de Florida, Casupá empieza a ganar proyección internacional al perfilarse como candidato a figurar entre los destinos más destacados del mundo. Este pequeño pueblo uruguayo sobresale por su entorno natural apacible y por conservar una identidad rural que resiste al paso del tiempo. Su encanto radica en la armonía entre paisajes serenos y una hospitalidad sincera, cualidades que cautivan a quienes llegan en busca de tradiciones vivas y una forma de vida sencilla.

Se realizará la 39° edición de la fiesta del chorizo artesanal. 
Turismo en Argentina: el pueblo que hace en enero la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal

A poco más de 90 kilómetros de Montevideo, Casupá combina cercanía con autenticidad. El acceso desde la capital resulta simple, pero al ingresar al pueblo el ritmo cambia por completo. Sus calles amplias, las casas bajas y el movimiento pausado reflejan una cotidianeidad sin apuros, donde la vida comunitaria sigue siendo protagonista y el aire limpio acompaña cada recorrido.

casupa

Para los viajeros que priorizan la calma y el contacto genuino con el entorno, Casupá se consolida como un refugio ideal. Lejos de grandes desarrollos urbanos, su propuesta apuesta por una experiencia humana, ligada a la naturaleza y al descanso consciente. En ese equilibrio entre sencillez, sostenibilidad y raíces profundas, este destino del interior uruguayo confirma que los valores más simples vuelven a ocupar un lugar central en las preferencias del turismo actual.

Así es Casupá, el pueblo de Uruguay que se destaca para visitar

El pueblo se distingue por tradiciones profundamente vinculadas a la vida rural, que se reflejan en propuestas auténticas y cercanas. Entre las actividades más apreciadas por quienes lo visitan se encuentran las cabalgatas y caminatas a través de paisajes naturales, así como la posibilidad de conocer pequeños emprendimientos familiares dedicados a la elaboración de quesos, miel y embutidos artesanales. A lo largo del año, las fiestas criollas y celebraciones locales mantienen vivas las costumbres del interior y ofrecen un contacto directo con la cultura del lugar.

casupa

El entorno natural acompaña esta experiencia con un paisaje de sierras suaves, arroyos y espacios abiertos pensados para el descanso y la contemplación. Estas áreas resultan ideales para organizar picnics, practicar trekking o simplemente disfrutar del silencio y el aire puro. La propuesta se orienta a un turismo sustentable, donde el vínculo con la naturaleza y el ritmo pausado son protagonistas.

Entre los atractivos más destacados se encuentra el Arroyo Casupá, con sectores aptos para el baño y el relax, además de postales campestres perfectas para la fotografía. Los senderos poco transitados invitan a recorrer la zona con calma y observar la flora y fauna local, completando una experiencia que combina tranquilidad, paisaje y tradiciones vivas.

