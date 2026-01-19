"Pensé que nos moríamos": la conmoción de Merakio, el influencer argentino que se salvó del choque en España

El reconocido youtuber, Lucas Merayo, estaba en la formación que hacía el trayecto Málaga-Madrid junto a su pareja. “Todavía no puedo procesar lo que pasó”, reveló. Por el momento se confirmaron 39 muertos y decenas de heridos.

Merakio, que viajaba junto a su pareja, se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.

En medio de la conmoción y tensión que se vivió en el choque y posterior descarrilamiento de trenes en España , el argentino Lucas Merayo, conocido popularmente como Merakio en redes , fue protagonista en primera persona del accidente. Si bien publicó varios videos, después hizo un breve descargo en sus redes sobre cómo vivió la dramática situación.

“Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo, se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado”, fue el primer descargo que hizo en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Cuatro horas más tarde y más tranquilos, explicó que fueron trasladados en buses puestos por Iryo y que ya estaban llegando a Madrid. “ Esto es muy surrealista . Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó ”, reconoció.

“Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica”, agregó por último.

Según los primeros reportes el choque se produjo a las 19.39 (hora local) cuando una formación la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de los rieles e invadió la vía contigua, por donde avanzaba un Alvia que cubría el trayecto Madrid - Huelva. El choque hizo descarrilar también al Alvia, con vagones volcados y severos daños.

La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos el argentino Merakio que relató cómo vivió el accidente y subió en sus redes varios videos post choque, mientras eran rescatados e incluso hizo su propio relato en primera persona.

“Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, explicó y luego compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que “siguen sacando gente”.

El argentino también relató que el tren en el que viajaba se salió de la vía a la mitad y compartió el comunicado oficial de la empresa Iryo. Por su lado, el Consejero de Sanidad Andalucía, Antonio Sanz, declaró que “uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros”. “Tenemos muchos medios actuando, los bomberos están trabajando para excarcelar a las personas que están atrapadas”, detalló.