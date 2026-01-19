De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix En esta nota te contaremos todos los detalles de la trama de esta sorprendente producción de Turquía que cautivó a miles de suscriptores al poco tiempo de haberse estrenado en la gran N roja. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios se han multiplicado en este 2026.

Sinopsis de Amar, perder, la serie estreno de Netflix Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.

Amar, perder Netflix Netflix Tráiler de Amar, perder Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX Reparto de Amar, perder Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

TarIk Papuççuoglu

Deniz Türkali

Menderes Samancilar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Görkem Sevindik

