De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios se han multiplicado en este 2026.
Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin. Un entretenimiento garantizado para ver en pareja o con amigos desde la comodidad de tu casa. Es una producción televisiva que fue tendencia en su país y ahora lo es en Argentina. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en el mes de enero.
Sinopsis de Amar, perder, la serie estreno de Netflix
Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.
Tráiler de Amar, perder
Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX