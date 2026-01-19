IR A
IR A

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

En esta nota te contaremos todos los detalles de la trama de esta sorprendente producción de Turquía que cautivó a miles de suscriptores al poco tiempo de haberse estrenado en la gran N roja.

Ahora llegó a la gran N roja Amar

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios se han multiplicado en este 2026.

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 
Te puede interesar:

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin. Un entretenimiento garantizado para ver en pareja o con amigos desde la comodidad de tu casa. Es una producción televisiva que fue tendencia en su país y ahora lo es en Argentina. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en el mes de enero.

Sinopsis de Amar, perder, la serie estreno de Netflix

Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.

Amar, perder Netflix

Tráiler de Amar, perder

Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de Amar, perder

  • Ibrahim Çelikkol
  • Emine Meyrem
  • Yasemin Kay Allen
  • TarIk Papuççuoglu
  • Deniz Türkali
  • Menderes Samancilar
  • Sinan Bengier
  • Asuman Çakir
  • Görkem Sevindik
  • Okan Çabalar
explicamos-amar-perder-serie-romantica
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

Despiértate, la serie de Netflix de solo 6 capítulos.
play

Tiene 6 capítulos, está en Netflix y cuenta la historia de un trágico accidente que lo cambia todo

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

últimas noticias

Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 12 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 16 minutos
Conocé los distintos tips que existen para cocinar chorizos en la parrilla

Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

Hace 18 minutos
Derrumbe en Comodoro Rivadavia: : un informe oficial de 2002 ya advertía sobre el riesgo en el cerro Hermitte

Derrumbe en Comodoro Rivadavia: un informe oficial de 2002 ya advertía sobre el riesgo en el cerro Hermitte

Hace 27 minutos
Los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 37 minutos