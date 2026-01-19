19 de enero de 2026 Inicio
Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

Tips prácticos que parrilleros expertos y amateurs deben conocer para cocinar uno de los grandes clásicos.

Por
Conocé los distintos tips que existen para cocinar chorizos en la parrilla

  • El programa La cocina rebelde, conducido por Jimena Monteverde, debutó con una propuesta que combina cocina y debate sobre costumbres argentinas.
  • En la primera emisión, junto a Natu Lalo y Paco Almeida, prepararon un asado y el chorizo se convirtió en el centro de la discusión.
  • Surgió el clásico debate parrillero sobre si conviene o no pinchar el chorizo antes de llevarlo al fuego y cómo lograr una cocción pareja.
  • También hubo diferencias sobre cómo servirlo: entero o “mariposa”, lo que generó una pequeña grieta gastronómica entre los invitados.

En el mundo del asado argentino, el chorizo ocupa un lugar indiscutido: es uno de los grandes protagonistas de la previa y un clásico que nunca falta en la parrilla. Sin embargo, aunque parece simple de preparar, lograr que salga bien cocido, jugoso y sin que se queme por fuera o quede crudo por dentro no siempre es tarea fácil. Por eso, cada tanto aparecen consejos y métodos que prometen mejorar el resultado final.

En los últimos tiempos comenzó a circular un truco que generó debate entre los fanáticos del fuego lento y los defensores de la tradición más pura. Algunos lo consideran una solución práctica para evitar errores comunes, mientras que otros lo ven como una especie de “atajo” que rompe con las reglas no escritas del ritual del asado. Lo cierto es que el método despierta curiosidad y cada vez más personas lo ponen a prueba.

Como es el truco para hacer los chorizos a la parrilla

chorizo-parrilla

El estreno de La cocina rebelde, el nuevo programa de Jimena Monteverde, dejó en claro desde el primer día que la propuesta va mucho más allá de seguir recetas paso a paso. El ciclo apuesta a discutir costumbres, secretos y pequeñas polémicas de la cocina cotidiana, especialmente aquellas que atraviesan algunos de los rituales más sagrados de la mesa argentina, como el asado.

En su primera emisión, la chef recibió a Natu Lalo y Paco Almeida para preparar una clásica parrillada, y el chorizo terminó robándose toda la atención. Entre anécdotas y risas, apareció uno de los debates más viejos y repetidos entre los fanáticos de la parrilla: si conviene o no pinchar el chori antes de llevarlo al fuego. Paco explicó que prefiere sacarlo de la heladera, dejarlo un rato a temperatura ambiente y cocinarlo a fuego moderado para que se haga bien por dentro sin apurarlo. Además, dejó en claro que el proceso previo es clave para lograr un buen resultado final.

La charla sumó otro punto caliente: la forma de servirlo. Entre quienes lo prefieren entero y quienes optan por el clásico “mariposa”, el programa dejó una regla práctica que ordena la grieta parrillera: si se va a comer abierto, conviene pincharlo y darle una cocción más corta, para luego sellarlo a fuego fuerte y que no se seque; si se va a servir entero al plato, lo mejor es no pincharlo y cocinarlo lento para que conserve todos sus jugos.

