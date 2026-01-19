Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá Estudios recientes analizaron su impacto en adultos sanos. Los resultados mostraron beneficios nutricionales y metabólicos sostenidos. Por + Seguir en







Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual. FREEPIK

Consumir huevos de forma habitual aporta proteínas, vitaminas y minerales clave para el funcionamiento del organismo.

Diversos estudios recientes despejaron temores sobre el colesterol y el riesgo cardiovascular en personas sanas.

Investigaciones analizaron los efectos de ingerir hasta tres huevos por día durante un mes.

Los resultados mostraron mejoras metabólicas, nutricionales y en la calidad general de la alimentación. El consumo de huevos genera cada vez más interés por sus efectos en la salud y su impacto en la alimentación diaria. Investigaciones recientes analizaron qué sucede en el organismo cuando se incorporan tres huevos por día durante un período prolongado y los resultados sorprendieron a muchos.

Durante años, este alimento estuvo rodeado de dudas vinculadas al colesterol y al riesgo cardiovascular. Pese a eso estudios científicos y organismos internacionales comenzaron a revisar esas creencias, destacando su valor nutricional y su aporte dentro de una dieta equilibrada.

Bajo este nuevo enfoque, distintas investigaciones pusieron el foco en el consumo sostenido de huevos y en cómo puede influir en parámetros metabólicos, inmunológicos y nutricionales en adultos sanos.

Huevos - heladera Qué le pasa al cuerpo si como tres huevos por día Consumir tres huevos por día implica sumar a la alimentación una fuente concentrada de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, con un aporte calórico moderado. Se trata de un alimento práctico, accesible y fácil de incorporar, que aporta nutrientes clave sin elevar de forma importante la energía diaria.

Las principales entidades internacionales de salud y nutrición coinciden en que el huevo puede formar parte de una dieta equilibrada en personas sanas. Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual, ya que no se comprobó una relación directa entre la ingesta diaria y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población general.

huevo revuelto Freepik Durante años, la preocupación estuvo puesta en su contenido de colesterol. Pese a eso, amplios estudios poblacionales publicados en la última década no encontraron fundamentos sólidos para restringir su consumo. Incluso análisis que evaluaron a millones de personas señalaron que comer huevos con regularidad no aumenta el riesgo cardiovascular, salvo en contextos muy específicos y con condiciones previas puntuales. Investigaciones más recientes que analizaron dietas con tres huevos enteros por día mostraron efectos positivos en distintos indicadores de salud. Entre estos, mejoras en el perfil de lípidos, mayor aporte de colina, vitaminas y minerales, y avances en marcadores metabólicos. Estos resultados refuerzan la idea de que consumir tanto la clara como la yema puede generar beneficios a nivel metabólico, inmunológico y sanguíneo dentro de una alimentación balanceada.