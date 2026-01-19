Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026 La plataforma de streaming presentó uno de sus títulos más novedosos para 2026. + Seguir en







La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo.

“Wonder Man” es una miniserie de Marvel Studios que se centra en Simon Williams, un actor y especialista de Hollywood que adquiere superpoderes y termina convirtiéndose en superhéroe. Disney+ renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta a nivel global. Dentro de las nuevas propuestas de series y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que llamen la atención de sus espectadores y prometan convertirse en éxitos rotundos. Uno de esos títulos es una miniserie de acción que llegará a la plataforma en pocos días, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:

La historia explora el detrás de escena de la industria del entretenimiento mientras Simon intenta abrirse camino como intérprete, al mismo tiempo de su transformación en un superhéroe en el mundo dominado por franquicias y espectáculos, usando a Hollywood como escenario principal.

La serie también funciona como una sátira del propio universo Marvel, ya que muestra cómo se construyen los héroes, tanto dentro de la ficción como frente a las cámaras.

La producción contará con ocho episodios, que se estrenarán de manera simultánea el 27 de enero de 2026 en Disney+, a nivel global.

Reparto de "Wonder Man" Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams / Wonder Man, el protagonista.

como Simon Williams / Wonder Man, el protagonista. Ben Kingsley como Trevor Slattery, retomando su personaje del MCU.

como Trevor Slattery, retomando su personaje del MCU. Demetrius Grosse como Eric Williams / Grim Reaper, hermano del protagonista y uno de los antagonistas. wonder mannn