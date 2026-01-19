IR A
La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

La conductora estuvo en la isla del cantante, que estaba como participante para ingresar a MasterChef, donde no dudó en hacerle una consulta de sus antiguas relaciones y el cantante no dudó en responder.

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

Masterchef está en la etapa de repechaje donde, a diferencia de ediciones anteriores, cuenta con la oportunidad que nuevos participantes puedan ingresar a la competencia. En esa instancia está Rusherking, quien no puede zafar de las preguntas de Wanda Nara.

el llamativo gesto de wanda nara con mauro icardi que desato la polemica
El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Tal como sucedió en los programas anteriores, la conductora se acercó a la isla del cantante y teniendo a Sofía Martínez cerca, la periodista le pidió si podía cantar una canción y justo le solicitó Perfecta, la que compuso junto a Dread Mar I y que le dedicó a su expareja, Eugenia “China” Suárez.

“Recién me cayó la ficha de que ese tema que me acabas de cantar…”, le recriminó la empresaria y Tomás se atajó diciendo que se lo había pedido Sofía. “Ya sé, no te estoy pidiendo explicaciones, solo te estoy diciendo que recién me cayó la ficha. ¿A quién se la compusiste?”, consultó.

Rápido y sin dar nombres, el cantante santiagueño explicó que fue compuesta por el grupo de reggae argentino y reconoció que fue “a una relación que tuve”. En un intercambio de esta sentimental, Wanda intentó cambiar de conversación y le preguntó por los tatuajes que tenía el participante y volvió a hacer otra pregunta punzante.

“Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo”, enumeró el joven artista. Ahí Wanda le consultó si él se tatuó alguna vez por alguna chica y él respondió negativamente, pero cuando le repreguntó si se tatuaron algo de él alguna vez y ahí Rusherking confirmó: “Si, se tatuaron mi boca”.

Más allá que no dio nombre, Wanda reaccionó dejando abierta la investigación virtual para saber de quién se trataba: “Voy a buscarlo en redes”.

Rápidamente, en redes sociales hicieron el trabajo y empezaron a aparecer los posteos de que se trataba de la China Suárez: salieron a la luz fotos donde se ve uno de sus brazos el tatuaje de la boca, que sería de su ex, Rusherking.

China Suárez - Rusherking

Rusherking, el primer participante que ingresa a la competencia

Telefe sorprendió otra vez a los fanáticos de MasterChef Celebrity al anunciar que el mejor plato de la edición del domingo se aseguraba directamente el ingreso a la competencia.

Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto, los aspirantes a regresar al certamen volvieron a competir este domingo y uno de ellos logró el esperado pasaje: en un mano a mano entre Rusherking, uno de los nuevos; y Julia Calvo, una de las eliminadas de la presente edición.

Finalmente, tras algunos minutos de suspenso, los chefs revelaron que el joven cantante es el primer “cocinero" que se mete a la competencia.

