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Día de la Escarapela: por qué se celebra el 18 de mayo

La fecha homenajea a uno de los símbolos patrios más representativos del país. Cada 18 de mayo, escuelas, organismos públicos y distintas instituciones realizan actos y actividades para recordar su origen y fomentar el sentimiento nacional.

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El Primer Triunvirato reconoció formalmente la escarapela nacional a pedido de Belgrano.

El Primer Triunvirato reconoció formalmente la escarapela nacional a pedido de

Belgrano.

Cada 18 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Escarapela, una jornada dedicada a uno de los símbolos patrios más tradicionales del país. La fecha fue instituida oficialmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación, aunque el uso de la escarapela se remonta a los tiempos de la Revolución de Mayo.

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Según la historia oficial, los colores celeste y blanco comenzaron a utilizarse durante las invasiones inglesas y luego fueron adoptados por los patriotas de 1810. Más tarde, el 18 de febrero de 1812, el Primer Triunvirato reconoció formalmente la escarapela nacional a pedido de Manuel Belgrano, quien buscaba distinguir a las tropas revolucionarias.

La celebración suele tener un fuerte protagonismo en las escuelas, donde alumnos y docentes participan de actos, representaciones históricas y actividades alusivas a los símbolos patrios. Además, es habitual que muchas personas lleven la escarapela prendida en la ropa durante la Semana de Mayo, especialmente en la previa del 25 de Mayo.

La escarapela argentina está compuesta por los colores celeste y blanco y, junto con la bandera, el himno y el escudo, forma parte de los símbolos que representan la identidad nacional.

Semana de Mayo: qué es y cuando se celebra

La llamada “Semana de Mayo” se conmemora en Argentina entre el 18 y el 25 de mayo y recuerda los acontecimientos que derivaron en la formación del Primer Gobierno Patrio.

Durante esos días, en 1810, se produjeron una serie de reuniones y debates en la ciudad de Buenos Aires, entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, tras la caída del rey español Fernando VII ante la invasión napoleónica. La crisis política abrió el camino para que distintos sectores reclamaran el fin de la autoridad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

El momento culminante ocurrió el 25 de mayo de 1810, cuando se conformó la Primera Junta, encabezada por Cornelio Saavedra, considerada el inicio del proceso de independencia argentina.

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