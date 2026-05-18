18 de mayo de 2026 Inicio
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Tiene 16 años y fue elegido como jugador del partido, pero su foto se volvió viral por un insólito motivo

El arquero de una selección africana fue reconocido con un importante premio, pero su imagen pública tuvo repercusiones por otras razones.

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Este jugador africano ganó un premio pero cobró popularidad en internet por otro motivo. 

Este jugador africano ganó un premio pero cobró popularidad en internet por otro motivo. 

La última imagen de Gelson Dala que circuló se volvió viral por la diferencia en su apariencia.
  • El arquero angoleño Gelson Dala fue elegido jugador del partido tras el empate entre Angola y Mali en la Copa Africana Sub-17.
  • La foto del premio se volvió viral porque miles de usuarios dudaron de la edad del futbolista.
  • En redes sociales aparecieron memes y comentarios irónicos que rápidamente circularon en X.
  • Hasta el momento no existe ninguna denuncia oficial contra el juvenil de Angola.

La Copa Africana Sub-17 sumó en las últimas horas un protagonista inesperado después de que el arquero angoleño Gelson Dala fuera elegido como la figura del empate 0-0 entre Angola y Mali. Aunque el reconocimiento apuntaba a destacar su actuación dentro de la cancha, la imagen del futbolista terminó explotando en redes sociales por un motivo completamente distinto.

Este insólito momentó se volvió viral por la decisión que tomó este conductor a las 3 A.M. 
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La Confederación Africana de Fútbol publicó una foto del juvenil sosteniendo el premio al mejor jugador del encuentro junto a un mensaje que destacaba su rendimiento. Sin embargo, apenas apareció la publicación, miles de usuarios comenzaron a reaccionar sorprendidos por el aspecto físico del arquero.

Según los registros oficiales, Gelson Joaquim Dala nació el 22 de septiembre de 2009 y actualmente tiene 16 años. A pesar de eso, en X aparecieron comentarios irónicos y memes que rápidamente se multiplicaron. “16 años tenía cuando se independizó Angola” y “jugó el Mundial 2006” fueron algunas de las frases más repetidas por los usuarios.

La viralización fue tan grande que incluso muchas personas confundieron al juvenil con otro futbolista angoleño reconocido: Gelson Dala, delantero de la selección mayor de Angola y exjugador del Sporting de Portugal.

Arquero juvenil angoleño se volvió viral por su aspecto

Cómo fue el premio a un jugador africano que se volvió viral

Más allá de la repercusión en redes, el arquero fue una de las figuras deportivas del encuentro disputado en Marruecos. El juvenil sostuvo el empate con varias atajadas importantes y terminó siendo determinante para que Angola sumara un punto en el torneo.

El arquero pertenece al club CA Petróleos Luanda y forma parte de las divisiones juveniles de la selección angoleña. La propia Confederación Africana de Fútbol destacó su “actuación completa” al momento de entregarle el reconocimiento.

El caso también reactivó un debate histórico ligado al fútbol juvenil africano y las sospechas sobre futbolistas que alteran edades para competir en categorías menores. En los últimos años hubo antecedentes resonantes, como el de Wilfried Nathan Douala en Camerún, donde varios jugadores fueron investigados por irregularidades vinculadas a la documentación.

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