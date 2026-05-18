Le marcó un gol al Santos y reveló la emotiva historia que lo impulsa día a día Fernando Galeano anotó un gol que quedará por siempre en su memoria y en la de todos los hinchas de Recoleta. Por Agregar C5N en









La emotiva historia detrás del gol de Fernando Galeano

Tiene 27 años, es paraguayo y juega en la posición de mediapunta.

Está en Deportivo Recoleta desde el 2023 y salió campeón de la segunda división en 2024, logrando así el segundo ascenso a la primera categoría en la historia del club.

Jugó solo 5 partidos en lo que va del 2026 y marcó su primer y único tanto ante el equipo brasileño, cortando así una racha de más de un año sin convertir goles. El modesto Deportivo Recoleta de Paraguay empató 1-1 por la fecha 4 de la Copa Sudamericana frente al Santos, uno de los clubes más grandes de Brasil, hoy comandado por la figura de Neymar Jr.

En lo que está siendo la primera participación internacional de su historia, el club paraguayo se dio el lujo de empatar un partido que parecía perdido. A falta de 5 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, ingresó a la cancha Fernando Galeano, quien en su primera intervención con la pelota marcó el tanto que le otorgó a su equipo un punto valioso en la lucha por la clasificación.

Deportivo Recoleta Los jugadores de Deportivo Recoleta saludando a su hinchada Redes sociales Cuál es la emotiva historia de Fernando Galeano, el delantero de Recoleta Tras el encuentro, el jugador se mostró profundamente conmovido y no pudo evitar emocionarse en la entrevista postpartido. "Primero que nada, quiero darle todas las gracias a Dios, y tengo un ángel en el cielo que es mi hermano y yo creo que él me dio este gol, que fue un regalo para mí. Hasta ahora no estoy asimilando lo que está pasando" expresó el paraguayo.

Esa conexión especial con su hermano fallecido le dio al jugador la motivación para marcar lo que hasta el momento es el gol más importante de toda su carrera.

Con el empate, Recoleta quedó tercero en el grupo y, pese a no haber ganado ningún partido en la competencia, tiene grandes chances de pasar de ronda. En base a esto, el delantero manifestó: “Todavía no conseguimos una victoria, pero, así como mis compañeros, como los profes, como el presidente, como todos los hinchas que hoy nos vinieron a apoyar, seguimos creyendo; y yo creo que ya va a llegar ese triunfo que tanto estamos buscando”.